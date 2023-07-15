Отказ от DirectX10 в Warface

Как вы знаете, DirectX является неотъемлемой частью игрового мира, обеспечивая потрясающие визуальные эффекты и высокую производительность. Сегодня мы хотим объявить об отказе от поддержки DirectX 10 в Warface. Подобное решение уже было принято ранее в отношении DirectX 9, и сейчас пришло время для следующего шага. Отказ от поддержки DirectX 10 произойдет в следующем сезонном обновлении.
ПОЧЕМУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ?
С развитием технологий некоторые версии DirectX становятся устаревшими. Это произошло и с DirectX 10: от нее отказываются как разработчики игр, так и производители оборудования — они давно прекратили выпуск обновлений драйверов для графических процессоров класса DirectX 10.
Поддержка устаревшей версии DirectX требует значительных ресурсов, которые мы хотим использовать более эффективно для улучшения игрового опыта для большинства наших пользователей.
Важно отметить, что после отказа от DirectX 10 игра продолжит работать даже при использовании старой версии. Однако со временем могут возникнуть новые проблемы, и мы не сможем гарантировать их решение. Это способно повлиять на стабильность и производительность игры.
Поэтому мы настоятельно рекомендуем всем игрокам, кто еще не сделал этого, перейти на оборудование, поддерживающее более современные версии DirectX — такие как DirectX 11 или 12. Эти версии обеспечивают повышенную производительность, улучшенную графику и поддержку новых функций, которые позволят вам наслаждаться игрой в полной мере.
КАК УЗНАТЬ, КАКАЯ У МЕНЯ ВЕРСИЯ?
Чтобы узнать, какая версия DirectX поддерживается вашей видеокартой, вы можете воспользоваться следующими шагами:
- Нажмите комбинацию клавиш Win + R на клавиатуре, чтобы открыть окно "Выполнить".
- Введите "dxdiag" (без кавычек) и нажмите Enter. Это откроет программу "Средство диагностики DirectX".
- В открывшейся программе перейдите на вкладку "Экран".
- Найдите раздел со сведениями о драйвере. Там будет указана техническая информация о вашей видеокарте.
- В блоке сведений о драйвере будут перечислены версии DirectX, которые поддерживает ваша видеокарта.
А я помню тот день, когда приятель принес мне диск на котором была бета ДиректХ 6 и рассказывал, какая это крутая штука...
Тоже где-то валяется диск с directx, в подарок достался лол)
Кто то в это даже играет, бедняги.
Да,один раз попробовал на 10 минут хватило )
Это как Дота ну или любая другая дрочильня. Тебя затягивает процесс, но спустя время понимаешь, что игра полное ДНО, цель на донат и что пожелания игроков уходят мимо. Но при этом соскочить достаточно сложно, если ты уже успел задонатить. А если тебя ещё к коробкам удачи тянет... жесть короче. Рад, что я перестал играть несколько лет назад. Аккаунт с золотыми пухами пылится, даже продавать не знаю кому.
Любая пушка спустя пол года в горох превращается, так что весь твой склад теперь только ботов на пве пугать. Как и мой)
Не знаю как с варфейсом, но в случае с мобами соскочить достаточно сложно из-за глубины игрового процесса, который сильно затягивает и умудряется не надоедать после нескольких тысяч часов.
Я так с Варфрейма слезть не мог годами, ща радуюсь что забанили, а то бы наверное до сих пор играл.
Судя по крайцним обновлением они там и от самой игры отказались. Она теперь больше напоминает Калорант Или Вар оф Дьюти
Так в этой игре всё ради бабла и удержания тех игроков, которые ещё могут донатить.
Таким контентом они их только отпугнут а не удержат. Люди изначально приходили играть в милитари шутер, а теперь игра черт знает на что похожа