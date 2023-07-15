Отказ от DirectX10 в Warface

Как вы знаете, DirectX является неотъемлемой частью игрового мира, обеспечивая потрясающие визуальные эффекты и высокую производительность. Сегодня мы хотим объявить об отказе от поддержки DirectX 10 в Warface. Подобное решение уже было принято ранее в отношении DirectX 9, и сейчас пришло время для следующего шага. Отказ от поддержки DirectX 10 произойдет в следующем сезонном обновлении.

ПОЧЕМУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ?

С развитием технологий некоторые версии DirectX становятся устаревшими. Это произошло и с DirectX 10: от нее отказываются как разработчики игр, так и производители оборудования — они давно прекратили выпуск обновлений драйверов для графических процессоров класса DirectX 10.

Поддержка устаревшей версии DirectX требует значительных ресурсов, которые мы хотим использовать более эффективно для улучшения игрового опыта для большинства наших пользователей.

Важно отметить, что после отказа от DirectX 10 игра продолжит работать даже при использовании старой версии. Однако со временем могут возникнуть новые проблемы, и мы не сможем гарантировать их решение. Это способно повлиять на стабильность и производительность игры.

Поэтому мы настоятельно рекомендуем всем игрокам, кто еще не сделал этого, перейти на оборудование, поддерживающее более современные версии DirectX — такие как DirectX 11 или 12. Эти версии обеспечивают повышенную производительность, улучшенную графику и поддержку новых функций, которые позволят вам наслаждаться игрой в полной мере.

КАК УЗНАТЬ, КАКАЯ У МЕНЯ ВЕРСИЯ?

Чтобы узнать, какая версия DirectX поддерживается вашей видеокартой, вы можете воспользоваться следующими шагами: