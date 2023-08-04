Скоро новая PVE-миссия в Warface, отправляющая игроков к фьордам Северной Европы

Хотим заранее поделиться с вами нашими ближайшими планами и начинаем раскрывать подробности осеннего сезона. Скоро в игре появится новая спецоперация! Со срочным заданием отряд Warface отправляется к фьордам Северной Европы, в корпоративную резиденцию фармацевтического гиганта Nakai Group.

Сюжет

По поступившей информации, на резиденцию напал отряд Blackwood и взял в заложники директора корпорации. По мере продвижения и зачистки объекта от вражеских сил бойцы и генерал Уортон узнают неприятную правду как о резиденции, так и о корпорации Nakai. Генералу предстоит непростой выбор: продолжить выполнять подозрительные приказы и поставить под угрозу жизни бойцов еще одного отряда или отказаться подчиняться руководству, которому он служил верой и правдой столько лет.