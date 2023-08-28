Скоро в Warface: переработка PVE

Мы стараемся радовать вас крупными обновлениями как можно чаще. Настало время обновить подход к PvE! Ваш опыт прохождения кооперативных миссий станет еще более увлекательным благодаря ряду ключевых изменений.
Новый интерфейс
Переосмысленный и интуитивно понятный интерфейс, который позволит игрокам с легкостью находить интересующие спецоперации и выбирать нужные наградам.
Обновлённая сложность
Мы выпустили множество наборов брони и десятки единиц оружия с момента выхода некоторых спецопераций. Настало время адаптировать уровень сложности PvE под актуальную экипировку игроков. Хотя спецоперации уровня "Профи" станут немного сложнее, это также означает, что игроки будут вознаграждены соответствующе своим усилиям.
Ротация Спецопераций
С обновлением PvE игрокам будут доступны три спецоперации на старте с добавлением четвертой в течение сезона. Как вы уже поняли, будет введена система ротации, обеспечивающая регулярное обновление и разнообразие спецопераций. Делается это для того, чтобы мы смогли полноценно переосмыслить подход к спецоперациям и планомерно пересмотреть награды. Первыми в ротацию попадут следующие спецоперации: "Опасный эксперимент", "Припять" и "Черная акула".
Обновлённые награды
Учитывая измененную сложность PvE-миссиий и спецопераций, они должны вознаграждаться соответствующе. Готовьтесь к новым и увлекательным вызовам, а также ценным наградам!
Короны за прохождение PVE Миссий:
Легко:
- Было: 24
- Стало: 50
Сложно:
- Было: 56
- Стало: 100
Профи:
- Было: 120
- Стало: 200
Короны за прохождение Спецопераций:
Припять (легко):
- Было: 120
- Стало: 150
Припять (сложно):
- Было: 200
- Стало: 600
Припять (профи):
- Было: 320
- Стало: 400
Опасный эксперимент (легко):
- Было: 90
- Стало: 150
Опасный эксперимент (сложно):
- Было: 140
- Стало: 600
Опасный эксперимент (профи):
- Было: 160
- Стало: 2400
Черная акула (легко):
- Было: 120
- Стало: 150
Черная акула (сложно):
- Было: 200
- Стало: 600
Черная акула (профи):
- Было: 320
- Стало: 2400
Разряд и прогресс PVE
Ваш прогресс теперь имеет большее значение. Разряд - показатель успеха в PvE. Он увеличивается по мере накопления опыта за прохождение PvE-миссий и спецопераций. Каждый раз, когда вы зарабатываете короны за успешное прохождение PvE-миссий и спецопераций, вы также получаете эквивалентное количество опыта для повышения разряда. Достигайте более высокого разряда, открывайте новые товары в сезонном магазине и получайте достойные награды! Но помните, что разряд сбрасывается каждый сезон.
Теперь короны за прохождение будут обновляться раз в неделю, а не ежедневно. Это позволит вам уделять больше времени стратегии и наслаждению игровым процессом, а не постоянной гонке за наградами. Кроме того мы работаем над системой, которая будет автоматически засчитывать вам короны за более легкие варианты пройденной спецоперации. Больше не потребуется проходить одну и ту же спецоперацию многократно – добейтесь успеха на высшем уровне и получите все заслуженные короны сразу!
Сезонный магазин
Несмотря на амбициозную идею крафтовой системы, в современных реалиях она казалась избыточной и усложняла игровой процесс. Отсутствие возможности целенаправленного создания предметов влекло за собой потенциальную угрозу обесценивания корон. Данные наблюдения привели нас к решению о создании чего-то нового и более простого. Теперь каждый сезон магазин будет наполняться уникальными предметами, которые вы сможете купить с помощью корон. Это делает процесс получения наград более интересным и динамичным.
В зависимости от достигнутого разряда вы сможете приобрести за короны оружие на 3, 5, 7, 9 дней и даже навсегда!
Ознакомьтесь с уникальными предметами в сезонном магазине PvE! Эксклюзивные награды ждут своих героев!
Улучшение сюжета
В одном из будущих обновлений мы планируем усилить нарративную составляющую PvE, делая каждую миссию еще более захватывающей историей. Для начала планируется обновить портреты главных персонажей. Мы также продолжим улучшать подход к сюжету игры.
Таблица лидеров
В разработке находится таблица лидеров. У вас появится возможность узнать, кто из игроков показывает лучшие результаты, и увидеть свое место среди лучших!
В это еще кто то играет?
29к единовременно в пике, значит тыщ 40-50 заходят на протяжении суток в разное время, и это еще лето, по сути самый низкий онлайн. Зимой может быть х2 вполне.
Ну и у самого крупного блогера по игре ролики в течении пары суток набирают по 100к просмотров.
Я с 15 года читаю "В это еще кто то играет?" и "игре осталось пару лет", а оно живее всех живых, хотя выглядит уже как франкенштейн не первой свежести.
Понятное дело что там есть люди, но зачем в нее играть?
А зачем люди в принципе играют в игры?
Фарфейс всегда считался второсортным товаром, который притягивал тем что бесплатен, попутно вытягивая у игроков реальные деньги на оружие и броню, причем чем больше внести тем легче играть. Но может что то и изменилось, мне так то без разницы, всего лишь не могу скрыть негодование из за наличия десятков других, более щадящих в этом плане игр
Вложения денег она сейчас требует гораздо меньше чем донатные помойки со стартовым прайсом в 60$ и уж тем более меньше чем мобильный игры, топовые оружия и броня фармятся бесплатно. Другое дело, что при новых разрабах игра деградировала из милитари-шутера в фортнайтоподобный скам со всем этим скелетным оружием и персонажами а-ля варвар из ососинкрыд, это практически как история с Ники Минаж в колде
Не в такую игру люди приходили 11 лет назад