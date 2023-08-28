Скоро в Warface: переработка PVE

Мы стараемся радовать вас крупными обновлениями как можно чаще. Настало время обновить подход к PvE! Ваш опыт прохождения кооперативных миссий станет еще более увлекательным благодаря ряду ключевых изменений.

Новый интерфейс

Переосмысленный и интуитивно понятный интерфейс, который позволит игрокам с легкостью находить интересующие спецоперации и выбирать нужные наградам.

Обновлённая сложность

Мы выпустили множество наборов брони и десятки единиц оружия с момента выхода некоторых спецопераций. Настало время адаптировать уровень сложности PvE под актуальную экипировку игроков. Хотя спецоперации уровня "Профи" станут немного сложнее, это также означает, что игроки будут вознаграждены соответствующе своим усилиям.

Ротация Спецопераций

С обновлением PvE игрокам будут доступны три спецоперации на старте с добавлением четвертой в течение сезона. Как вы уже поняли, будет введена система ротации, обеспечивающая регулярное обновление и разнообразие спецопераций. Делается это для того, чтобы мы смогли полноценно переосмыслить подход к спецоперациям и планомерно пересмотреть награды. Первыми в ротацию попадут следующие спецоперации: "Опасный эксперимент", "Припять" и "Черная акула".

Обновлённые награды

Учитывая измененную сложность PvE-миссиий и спецопераций, они должны вознаграждаться соответствующе. Готовьтесь к новым и увлекательным вызовам, а также ценным наградам!

Короны за прохождение PVE Миссий:

Спойлер

Легко: Было: 24

Стало: 50 Сложно: Было: 56

Стало: 100 Профи: Было: 120

Стало: 200

Короны за прохождение Спецопераций:

Спойлер

Припять (легко): Было: 120

Стало: 150 Припять (сложно): Было: 200

Стало: 600 Припять (профи): Было: 320

Стало: 400 Опасный эксперимент (легко): Было: 90

Стало: 150 Опасный эксперимент (сложно): Было: 140

Стало: 600 Опасный эксперимент (профи): Было: 160

Стало: 2400 Черная акула (легко): Было: 120

Стало: 150 Черная акула (сложно): Было: 200

Стало: 600 Черная акула (профи): Было: 320

Стало: 2400

Разряд и прогресс PVE

Ваш прогресс теперь имеет большее значение. Разряд - показатель успеха в PvE. Он увеличивается по мере накопления опыта за прохождение PvE-миссий и спецопераций. Каждый раз, когда вы зарабатываете короны за успешное прохождение PvE-миссий и спецопераций, вы также получаете эквивалентное количество опыта для повышения разряда. Достигайте более высокого разряда, открывайте новые товары в сезонном магазине и получайте достойные награды! Но помните, что разряд сбрасывается каждый сезон.

Теперь короны за прохождение будут обновляться раз в неделю, а не ежедневно. Это позволит вам уделять больше времени стратегии и наслаждению игровым процессом, а не постоянной гонке за наградами. Кроме того мы работаем над системой, которая будет автоматически засчитывать вам короны за более легкие варианты пройденной спецоперации. Больше не потребуется проходить одну и ту же спецоперацию многократно – добейтесь успеха на высшем уровне и получите все заслуженные короны сразу!

Сезонный магазин

Несмотря на амбициозную идею крафтовой системы, в современных реалиях она казалась избыточной и усложняла игровой процесс. Отсутствие возможности целенаправленного создания предметов влекло за собой потенциальную угрозу обесценивания корон. Данные наблюдения привели нас к решению о создании чего-то нового и более простого. Теперь каждый сезон магазин будет наполняться уникальными предметами, которые вы сможете купить с помощью корон. Это делает процесс получения наград более интересным и динамичным.

В зависимости от достигнутого разряда вы сможете приобрести за короны оружие на 3, 5, 7, 9 дней и даже навсегда!

Ознакомьтесь с уникальными предметами в сезонном магазине PvE! Эксклюзивные награды ждут своих героев!

Улучшение сюжета

В одном из будущих обновлений мы планируем усилить нарративную составляющую PvE, делая каждую миссию еще более захватывающей историей. Для начала планируется обновить портреты главных персонажей. Мы также продолжим улучшать подход к сюжету игры.

Таблица лидеров

В разработке находится таблица лидеров. У вас появится возможность узнать, кто из игроков показывает лучшие результаты, и увидеть свое место среди лучших!

Ранее разработчики представили новую ПВЕ-миссию.