Турнир по Warface с призовым фондом в 6,7 миллионов рублей стартует 21 сентября ©

Киберспортивный турнир Warface PRO.Fall 2023 с призовым фондом в размере 6 700 000 рублей, будет проходит в период с 21 сентября по 16 ноября. Команда занявшее первое место в основной категории получит призовые в размере 2,5 млн. рублей.

В этом году турнир разбит на две категории:

Основные профессиональные киберспортивные соревнования Warface PRO.Fall

Женские профессиональные киберспортивные соревнования PRO.Fall: Valkyries (призовой фонд – 500 000 рублей)

Расписание Warface PRO.Fall 2023 следующее:

Challengers I пройдет с 21 по 24 сентября;

Challengers II пройдет с 28 сентября по 1 октября;

Masters пройдет с 2 по 8 октября;

Masters: Play-offs пройдет 9 октября.

Valkyries: Open Qualifiers пройдет 7 и 8 октября.

Valkyries: Group Stage пройдет c 11 по 21 октября.

Valkyries: Playoff полуфиналы пройдут 22 октября.

Champions пройдет с 24 октября по 4 ноября.

Champions: Play-offs пройдет 5 ноября.

PRO.Fall: LAN-Final пройдет с 18 по 19 ноября.

Участники турнирной таблицы также получат дополнительные внутриигровые награды и достижения. Отборочные матчи будут транслироваться на официальной странице турнира.