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Warface 12.04.2012
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Турнир по Warface с призовым фондом в 6,7 миллионов рублей стартует 21 сентября

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Новости

Киберспортивный турнир Warface PRO.Fall 2023 с призовым фондом в размере 6 700 000 рублей, будет проходит в период с 21 сентября по 16 ноября. Команда занявшее первое место в основной категории получит призовые в размере 2,5 млн. рублей.

В этом году турнир разбит на две категории:

  • Основные профессиональные киберспортивные соревнования Warface PRO.Fall
  • Женские профессиональные киберспортивные соревнования PRO.Fall: Valkyries (призовой фонд – 500 000 рублей)

Расписание Warface PRO.Fall 2023 следующее:

  • Challengers I пройдет с 21 по 24 сентября;
  • Challengers II пройдет с 28 сентября по 1 октября;
  • Masters пройдет с 2 по 8 октября;
  • Masters: Play-offs пройдет 9 октября.
  • Valkyries: Open Qualifiers пройдет 7 и 8 октября.
  • Valkyries: Group Stage пройдет c 11 по 21 октября.
  • Valkyries: Playoff полуфиналы пройдут 22 октября.
  • Champions пройдет с 24 октября по 4 ноября.
  • Champions: Play-offs пройдет 5 ноября.
  • PRO.Fall: LAN-Final пройдет с 18 по 19 ноября.

Участники турнирной таблицы также получат дополнительные внутриигровые награды и достижения. Отборочные матчи будут транслироваться на официальной странице турнира.

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