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Warface 12.04.2012
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.8 4 434 оценки

В онлайн игре Warface тестируют хранилище бонусной валюты

Степан Игнатьев Андреевич

На публичном тестовом сервере Warface до 7 марта 2024 года будет доступна часть нового контента, запланированного в следующем обновлении. Игроки смогут испытать новые возможности, включая использование бонусной валюты для улучшения игровых показателей.

Среди изменений - коррекция требований к результатам в PvE миссиях “Ледокол”, “Припять”, “Анубис” и “Рой”, а также реализация поиска достижений по их описанию. В обновлении онлайн игры также ожидается новый боевой пропуск “Биоген XII”, PvP карта “Лаборатория”, агент “Дюна” и свежие модели оружия.

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-4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
samosan

Вот насколько крут был варфейс на старте и во что превратился.

2
askazanov

Тренд сегодняшних игр)))

0
Русик_96

этот кал еще жив фу

2
Garris1304

Со старта играл. До 2022 года, сейчас же игра никак не развивается.

-1