В Warface начинается событие "На пределе" и PvP-режим "Охота за головами"

Создатели Warface анонсировали запуск второго зимнего обновления под названием "На грани". В этот тактический шутер добавили новый PvP-режим, специальные операции и серию вооружения "Натиск".

PvP-режим "Охота на убийц" предназначен для команд из 6 игроков. Участники должны собирать жетоны со своих убитых оппонентов, чтобы наполнить командный счёт. Режим доступен на картах "Мосты 2037" и "Бензоколонка".

Событие также предлагает четыре специальных PvE-операции, которые будут обновляться каждую неделю. Геймеры могут получить ценные награды и специальную валюту за прохождение этих операций.

Серия "Натиск" включает в себя несколько уникальных видов оружия и гаджетов, таких как AK-12, MAG-7, Tavor CTAR-21, CheyTac M200 и газовая граната. Кроме того, игроки могут получить "вампирские" косметические предметы за завершение контрактов и накопление репутационных очков.