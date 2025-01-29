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Warface 12.04.2012
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.8 4 503 оценки

В Warface начинается событие "На пределе" и PvP-режим "Охота за головами"

KoRnEr
Новости

Создатели Warface анонсировали запуск второго зимнего обновления под названием "На грани". В этот тактический шутер добавили новый PvP-режим, специальные операции и серию вооружения "Натиск".

PvP-режим "Охота на убийц" предназначен для команд из 6 игроков. Участники должны собирать жетоны со своих убитых оппонентов, чтобы наполнить командный счёт. Режим доступен на картах "Мосты 2037" и "Бензоколонка".

Событие также предлагает четыре специальных PvE-операции, которые будут обновляться каждую неделю. Геймеры могут получить ценные награды и специальную валюту за прохождение этих операций.

Серия "Натиск" включает в себя несколько уникальных видов оружия и гаджетов, таких как AK-12, MAG-7, Tavor CTAR-21, CheyTac M200 и газовая граната. Кроме того, игроки могут получить "вампирские" косметические предметы за завершение контрактов и накопление репутационных очков.

-8
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
flaur74

хахах прочитал по началу как "на пердели "

1
Jarvis666

Терпение игроков на пределе))

0
Suntorych

В этот кал-калыч p2w'шный кто то реально играет?

0
Suppapippa

Я почесал локоть

0
GremlinGOD

Осенью прошлого года пытались сделать вид, что игроков услышали, но теперь опять испортили все что было))))

0
Imnogamer

Напердели..

-1
вупсич пупсич

Подкаты пофиксили спустя 20 лет?

-1