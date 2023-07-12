В Warface стартовало летнее событие "Экспедиция"

В Warface началось событие «Экспедиция». Обновление добавило в онлайн-шутер улучшенный PvP-режим, новую карту, оружейную серию, устройство, награды и многое другое.

Главным нововведением события «Экспедиция» стал улучшенный PvP-режим «Потасовка». В нем игроки делятся на две команды, подбирают усиления и стараются быстрее всех набрать необходимое количество очков.

Что еще появилось в Warface со стартом события «Экспедиция»

Новая карта «Портовый город»: локация выполнена в стилистике сезона «Жажда сокровищ», а на ней можно найти пасхалки на тему воды;

Оружейная серия «Реликвия»: включает в себя HK433, Kalashnikov USA KHAOS, Beretta PMX и ОЦ-48K MK2;

Оружейная серия «Сокровище»: включает в себя Cobalt Kinetics EDGE Rifle, Sidewinder Venom, Cobalt Kinetics Stealth Pistol и Cobalt Kinetics Twenty-Seven;

Новое устройство: граната-липучка, которая может прилипать к противникам и любым поверхностям.

Подробнее о сезоне «Экспедиция» в Warface можно узнать в официальном блоге онлайн-шутера.