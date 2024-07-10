В Warface началось событие «Дикие тропики». В тактический шутер вернули командный режим «Потасовка».
Пользователям предстоит разделиться на две команды и как можно быстрее набрать определенное число очков устранений в течение матча. Перевернуть исход битвы позволят усиления, появляющиеся на карте случайным образом.
Одни из них увеличат показатели здоровья, брони и регенерации бойца или же изменят уровень мобильности. Каждый такой модификатор уникален, так как дает особые способности.
Еще во время «Диких тропиков» доступны контракты и спецоперации, четыре из которых можно пройти на любом уровне сложности. За успешное выполнение задач вручают валюту события, на которую можно приобрести различные награды, в том числе оружейную серию «Идол» и ящик с боеприпасами.
В Warface стартовало событие с режимом "Потасовка" и наградами
В Warface началось событие «Дикие тропики». В тактический шутер вернули командный режим «Потасовка».
)))))))))))))))
Simple Jack, если не секрет, сколько тебе заплатили за этот заголовок?)
Тоже был шокирован этой новостью, не хватает только аллодов.
За джагера нельзя играть, а зря!:)
Вы там что, перегрелись? Мир кораблей непревзойденные, варфейс- потрясающий. Словарный запас расширяете, что ли
С чемоданами шла методичка, ее еще не обновили.