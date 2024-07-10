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Warface 12.04.2012
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.8 4 459 оценок

В Warface стартовало событие с режимом "Потасовка" и наградами

Simple Jack
Новости

В Warface началось событие «Дикие тропики». В тактический шутер вернули командный режим «Потасовка».

Пользователям предстоит разделиться на две команды и как можно быстрее набрать определенное число очков устранений в течение матча. Перевернуть исход битвы позволят усиления, появляющиеся на карте случайным образом.

Одни из них увеличат показатели здоровья, брони и регенерации бойца или же изменят уровень мобильности. Каждый такой модификатор уникален, так как дает особые способности.

Еще во время «Диких тропиков» доступны контракты и спецоперации, четыре из которых можно пройти на любом уровне сложности. За успешное выполнение задач вручают валюту события, на которую можно приобрести различные награды, в том числе оружейную серию «Идол» и ящик с боеприпасами.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Eclair_93
В потрясающей Warface

)))))))))))))))

1
PolGhost
В потрясающей Warface стартовало событие с режимом "Потасовка" и наградами

Simple Jack, если не секрет, сколько тебе заплатили за этот заголовок?)

1
VaZZers
1
Александр Дантес

Тоже был шокирован этой новостью, не хватает только аллодов.

0
bohdan2015

За джагера нельзя играть, а зря!:)

0
Alex Row

Вы там что, перегрелись? Мир кораблей непревзойденные, варфейс- потрясающий. Словарный запас расширяете, что ли

0
VaZZers

С чемоданами шла методичка, ее еще не обновили.

0