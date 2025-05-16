Warface и "Русы против ящеров" объединились в новом событии

В многопользовательском шутере Warface стартовало новое событие — кроссовер с сатирическим экшеном «Русы против ящеров». Об этом сообщила компания Astrum Entertainment. До 14 июня игроки могут получить уникальные внутриигровые предметы, вдохновлённые культовым проектом студии theBratans.

В рамках коллаборации в Warface появились тематические награды: брелок «Славянский зажим», камуфляжи «Байкальская водица» для коктейля Молотова и «Сила Перуна» для дымовой гранаты, а также достижение «Душить змея». Все предметы выполнены в узнаваемом и ироничном стиле «Русов», где герои сражаются с ящерами и динозаврами в альтернативной вселенной.

Получить награды можно за выполнение контрактов или с определённым шансом бесплатно.