Warface и "Русы против ящеров" объединились в новом событии

В многопользовательском шутере Warface стартовало новое событие — кроссовер с сатирическим экшеном «Русы против ящеров». Об этом сообщила компания Astrum Entertainment. До 14 июня игроки могут получить уникальные внутриигровые предметы, вдохновлённые культовым проектом студии theBratans.
В рамках коллаборации в Warface появились тематические награды: брелок «Славянский зажим», камуфляжи «Байкальская водица» для коктейля Молотова и «Сила Перуна» для дымовой гранаты, а также достижение «Душить змея». Все предметы выполнены в узнаваемом и ироничном стиле «Русов», где герои сражаются с ящерами и динозаврами в альтернативной вселенной.
Получить награды можно за выполнение контрактов или с определённым шансом бесплатно.
Уже не знают, как в это убожество игроков зазвать
Русы против либерды.
Наверное особенно уникальна цацка бабушкина бельевая прищепка. Что из себя представляет 'сила пердуна' не знаю. Могу лишь предположить что это мощное слабительное....
Сила была равна встретились два гoвна