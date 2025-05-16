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Warface 12.04.2012
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.8 4 558 оценок

Warface и "Русы против ящеров" объединились в новом событии

butcher69 butcher69

В многопользовательском шутере Warface стартовало новое событие — кроссовер с сатирическим экшеном «Русы против ящеров». Об этом сообщила компания Astrum Entertainment. До 14 июня игроки могут получить уникальные внутриигровые предметы, вдохновлённые культовым проектом студии theBratans.

В рамках коллаборации в Warface появились тематические награды: брелок «Славянский зажим», камуфляжи «Байкальская водица» для коктейля Молотова и «Сила Перуна» для дымовой гранаты, а также достижение «Душить змея». Все предметы выполнены в узнаваемом и ироничном стиле «Русов», где герои сражаются с ящерами и динозаврами в альтернативной вселенной.

Получить награды можно за выполнение контрактов или с определённым шансом бесплатно.

16
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Neco-Aheron

Уже не знают, как в это убожество игроков зазвать

5
Asur2000

Русы против либерды.

2
MORDORR

Наверное особенно уникальна цацка бабушкина бельевая прищепка. Что из себя представляет 'сила пердуна' не знаю. Могу лишь предположить что это мощное слабительное....

2
Денис Сидоров 5

Сила была равна встретились два гoвна

2