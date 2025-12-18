Строительство и сражения в новом геймплейном тизере стратегии Warfactory

Студия Terricon Games представила новый геймплейный тизер стратегии Warfactory. В игре сочетаются роботизация планетарного масштаба и сражения в реальном времени.

Одной из особенностей игры является отсутствие системы создания юнитов, поскольку все дроиды собираются на фабрике из отдельных компонентов. Такая особенность требует от игрока поддержания непрерывности производства. В новом тизере показана основополагающая механика Warfactory, состоящая из двух взаимосвязанных компонентов игрового процесса: производство и ведение боевых действий.

Стройте огромные фабрики, создавайте модульные армии роботов и ведите в бой тысячи отрядов. Покорите галактику с помощью цепочки поставок — по одному конвейеру за раз.

Выход игры на ПК запланирован на 2026 год.