Для Warframe вышло обновление "Данте на свободе" с новым персонажем

Для Warframe вышло обновление под названием "Данте на свободе", которое добавило нового героя Данте и расширило игровой контент. Данте - это исследователь мудрости, хранитель легенд и отважный покоритель тайн Левериана. Он обладает способностью сканировать врагов, повышать вероятность статусных эффектов, обеспечивать защиту союзникам и увеличивать их здоровье, а также атаковать врагов с помощью своего фолианта.

Вместе с этим обновлением стало доступно множество новых предметов и заданий. В коллекции "Данте" теперь можно найти самого персонажа, оружие Рувокс, шлем "Кантист", сандану "Ренкоул", броню "Оранист" и украшение для Орбитера "Парагримм Ноктуа".

Также были добавлены новые миссии и вариант режима под названием "Сбой", в котором можно столкнуться с опасными противниками Грузлингами. Задания в этом режиме позволят нам получить компоненты для создания оружия Рувокс и ручной пушки "Онос", а также Капилляры колоссуса.

Разработчики также обновили Инароса, внесли 10 новых улучшений для Локи, Куллерво, Ярели и других персонажей, перенесли архонтовые товары к Кавиа и внесли изменения в Затмения Мираж и меха кубрау.

Однако это еще не все: в первую неделю апреля на всех игровых платформах ожидается выпуск "Глубинной Архимедии". Это новое еженедельное испытание, состоящее из трех миссий, где можно получить ценные награды.