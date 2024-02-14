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Warframe 20.03.2013
Экшен, Мультиплеер, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив
8 1 501 оценка

Релиз Warframe Mobile на устройствах iOS состоится 20 февраля

KoRnEr
Новости

Генеральный директор Digital Extremes Стив Синклер и креативный директор Ребекка Форд подтвердили дату выхода Warframe Mobile на устройствах iOS – 20 февраля. Разработчики активно устраняют последние недочеты и проводят тестирование игры перед ее выходом.

Введение кроссплатформенного сохранения, о котором было объявлено в конце января 2024 года, обеспечит мобильным версиям игры возможность синхронизации с другими платформами (PC, PS, Xbox, Nintendo Switch). Это позволит игрокам продолжать свой прогресс на разных устройствах.

Минимальные системные требования:

  • iPhone – iOS 14.0 или новее и устройство с чипом A12 Bionic или новее
  • iPad – iPadOS 14.0 или новее и устройство с чипом A12 Bionic или новее

К сожалению, предварительная регистрация в App Store для жителей России недоступна. Для доступа к игре после ее выхода россияне должны будут воспользоваться аккаунтами других регионов.

Выход Warframe Mobile на устройствах iOS является долгожданным событием для поклонников игры. Кроссплатформенное сохранение позволит игрокам продолжать свой прогресс на разных устройствах, что делает игру еще более доступной и удобной.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Kenji00

А на Андрюху когда?

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Алексей Редикс

Честно ждал на мобилку,но снова запреты .... эх не судьба.

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