Релиз Warframe Mobile на устройствах iOS состоится 20 февраля

Генеральный директор Digital Extremes Стив Синклер и креативный директор Ребекка Форд подтвердили дату выхода Warframe Mobile на устройствах iOS – 20 февраля. Разработчики активно устраняют последние недочеты и проводят тестирование игры перед ее выходом.

Введение кроссплатформенного сохранения, о котором было объявлено в конце января 2024 года, обеспечит мобильным версиям игры возможность синхронизации с другими платформами (PC, PS, Xbox, Nintendo Switch). Это позволит игрокам продолжать свой прогресс на разных устройствах.

Минимальные системные требования:

iPhone – iOS 14.0 или новее и устройство с чипом A12 Bionic или новее

iPad – iPadOS 14.0 или новее и устройство с чипом A12 Bionic или новее

К сожалению, предварительная регистрация в App Store для жителей России недоступна. Для доступа к игре после ее выхода россияне должны будут воспользоваться аккаунтами других регионов.

Выход Warframe Mobile на устройствах iOS является долгожданным событием для поклонников игры. Кроссплатформенное сохранение позволит игрокам продолжать свой прогресс на разных устройствах, что делает игру еще более доступной и удобной.