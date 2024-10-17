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Warframe 20.03.2013
Экшен, Мультиплеер, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив
8 1 571 оценка

Warframe: 1999 обзавелась демоверсией на всех платформах

monk70
Новости

Следующее крупное обновление Warframe, Warframe: 1999, выйдет этой зимой, и Digital Extremes дала игрокам возможность ощутить вкус новой эры с помощью бесплатной внутриигровой демоверсии, доступной сегодня для всех платформ. Впервые в истории опробуйте небольшой кусочек следующей сюжетной арки Warframe до ее полного запуска. Демоверсия доступно всем игрокам после завершения обучающих заданий «Пробуждение» и «Приз Вора». Найдите таинственный зараженный терминал на главной летной палубе корабля и опробуйте небольшой кусочек Warframe: 1999.

Пройдите небольшой кусочек извилистых переулков центра города Хеллвания, играя за Артура на его Атомициле в повторяемой миссии в стиле «Истребление». Пробейтесь сквозь новую вражескую фракцию, Скалдра, и их токсичное оружие, созданное для борьбы с надвигающимся кризисом Техрота. Пройдите демоверсию до выхода Warframe: 1999 этой зимой и получите скин Protokol Longsword.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
MetalGrinder

Лучше бы ремейк или продолжение Dark Sector сделали.

-1
Astrallines

Зачем им это, если они уже больше 10 лет специализируются на донатных доилках, а все сингловые игры провалились)))

-1