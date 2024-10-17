Warframe: 1999 обзавелась демоверсией на всех платформах

Следующее крупное обновление Warframe, Warframe: 1999, выйдет этой зимой, и Digital Extremes дала игрокам возможность ощутить вкус новой эры с помощью бесплатной внутриигровой демоверсии, доступной сегодня для всех платформ. Впервые в истории опробуйте небольшой кусочек следующей сюжетной арки Warframe до ее полного запуска. Демоверсия доступно всем игрокам после завершения обучающих заданий «Пробуждение» и «Приз Вора». Найдите таинственный зараженный терминал на главной летной палубе корабля и опробуйте небольшой кусочек Warframe: 1999.

Пройдите небольшой кусочек извилистых переулков центра города Хеллвания, играя за Артура на его Атомициле в повторяемой миссии в стиле «Истребление». Пробейтесь сквозь новую вражескую фракцию, Скалдра, и их токсичное оружие, созданное для борьбы с надвигающимся кризисом Техрота. Пройдите демоверсию до выхода Warframe: 1999 этой зимой и получите скин Protokol Longsword.