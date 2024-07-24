Warframe: 1999 получит специальный квест-пролог в августе

С учетом того, насколько необычной выглядит Warframe: 1999 в бесплатной экшен-ролевой игре от Digital Extremes, невольно возникает вопрос о контенте. К счастью, август принесет новое обновление, The Lotus Eaters, которое подготовит игроков к грядущему расширению с помощью короткого квеста.

Оно послужит прологом к Warframe: 1999. Хотя подробности скудны, разработчик сообщает, что Человек в стене (один из главных антагонистов) не будет сидеть «сложа руки». П

Учитывая, что протофреймы в расширении ищут Энтрати, можно с уверенностью сказать, что исход 1999 года может повлиять на The Murmur. Как в этом замешана зараженная группа On-Lyne, Кода Техноцита? Время покажет, так что следите за новостями.

Warframe: 1999 выходит бесплатно этой зимой для всех платформ.