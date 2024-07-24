Warframe: 1999 получит специальный квест-пролог в августе

С учетом того, насколько необычной выглядит Warframe: 1999 в бесплатной экшен-ролевой игре от Digital Extremes, невольно возникает вопрос о контенте. К счастью, август принесет новое обновление, The Lotus Eaters, которое подготовит игроков к грядущему расширению с помощью короткого квеста.
Оно послужит прологом к Warframe: 1999. Хотя подробности скудны, разработчик сообщает, что Человек в стене (один из главных антагонистов) не будет сидеть «сложа руки». П
Учитывая, что протофреймы в расширении ищут Энтрати, можно с уверенностью сказать, что исход 1999 года может повлиять на The Murmur. Как в этом замешана зараженная группа On-Lyne, Кода Техноцита? Время покажет, так что следите за новостями.
Warframe: 1999 выходит бесплатно этой зимой для всех платформ.
Поток мыслей не понятен. Видимо новость сделана на отвали, просто переведена Яндексом ради получения бонусов за статьи размещенные на этом сайте)
да тут половину новостей пишут инвалиды) уже привык
Не понял 1999 это новая игра или это очередной квест?
год выпуска