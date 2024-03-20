Warframe отмечает свою 11-ю годовщину раздачей уникального оружия, скинов и других предметов

Ровно 11 лет назад состоялся полноценный релиз уникального научно-фантастического экшена Warframe от Digital Extremes. Команда разработчиков уже больше десяти лет активно поддерживает проект и работает над его расширением через бесплатные обновления. В этом году фанатов игры ждет еще больше нового контента, а пока авторы Warframe предлагают заюрить специальные награды в честь годовщины.

В рамках 11-й годовщины Warframe игроки смогут бесплатно получить новое оружие ближнего боя Dex Nikana. Для этого нужно будет лишь один раз войти на сервера игры, начиная с 27 марта. Кроме этого, каждую неделю студия Digital Extremes обещает радовать игроков другими приятными раздачами. Активные пользователи смогут также бесплатно забрать скины, дополнительное оружие, очки, слоты для оружия и многое другое. Кроме того, на период празднования годовщины для всех будет активирована возможность получить больше дополнительных кредитов.

Warframe доступна для игры на ПК, консолях и мобильных платформах под управлением iOS. В конце прошлого года количество зарегистрированных пользователей в игре перевалило за 75 миллионов игроков. В начале этого года в игру наконец-то была добавлена функция кроссплея, а в будущем проект ждет еще множество интересных обновлений.