Warframe получила масштабное обновление “Техрот: Перезагрузка”, которое продолжает сюжетную линию 1999 года. Вместе с обновлением вышел динамичный трейлер, демонстрирующий новые возможности.

В игре появились четыре новых протофрейма, каждый со своим уникальным стилем и тематическими скинами Близнецов. Игрокам предстоит разгадывать тайны прошлого героев: восстановить связь между Минервой и Велимиром, вступить в бой со Скальдра и раскрыть другие события временного парадокса.

Среди новинок — новые противники, оружие, миссии и косметические предметы. Также в игре появился Темпл, эксцентричный глэм-рокер с гитарой.