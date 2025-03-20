Warframe получила масштабное обновление “Техрот: Перезагрузка”, которое продолжает сюжетную линию 1999 года. Вместе с обновлением вышел динамичный трейлер, демонстрирующий новые возможности.
В игре появились четыре новых протофрейма, каждый со своим уникальным стилем и тематическими скинами Близнецов. Игрокам предстоит разгадывать тайны прошлого героев: восстановить связь между Минервой и Велимиром, вступить в бой со Скальдра и раскрыть другие события временного парадокса.
Среди новинок — новые противники, оружие, миссии и косметические предметы. Также в игре появился Темпл, эксцентричный глэм-рокер с гитарой.
Когда-то я прокачался в этой игре аж до 1го мастерского ранга. Но сейчас мне возвращаться даже не охота. Сюжет у них вообще пошел в какой-то наркоманский бред
И не говори такаю дичь погнали
Очень интересно- вот только у мня бан до никогда) создавал новый акк- через час полтора игры на него прилетает тот же бан. на форумах пишут, что бан по железу, в стиме- что по дискорду. ребят, кто-нибудь смог решить эту проблему?
хз биос перепрошить или папку варфрейм почистить на диске с в appdata + реестр все упоминания о варфрейме. кароче проверять нужно
А за что так прилетело?
перекинул приятелю пару тысяч платины- бан обоим
пхахаха) И всего лишь? У них там таблетки закончились?
"черные" валюты мало где просто так пропускают.
Был прикольный фантастический геймплей , стала попсятина стремная