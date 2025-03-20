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об игре
Warframe 20.03.2013
Экшен, Мультиплеер, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив
8 1 613 оценок

Warframe получила масштабное обновление "Техрот: Перезагрузка"

butcher69 butcher69

Warframe получила масштабное обновление “Техрот: Перезагрузка”, которое продолжает сюжетную линию 1999 года. Вместе с обновлением вышел динамичный трейлер, демонстрирующий новые возможности.

В игре появились четыре новых протофрейма, каждый со своим уникальным стилем и тематическими скинами Близнецов. Игрокам предстоит разгадывать тайны прошлого героев: восстановить связь между Минервой и Велимиром, вступить в бой со Скальдра и раскрыть другие события временного парадокса.

Среди новинок — новые противники, оружие, миссии и косметические предметы. Также в игре появился Темпл, эксцентричный глэм-рокер с гитарой.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
AndralStormborn

Когда-то я прокачался в этой игре аж до 1го мастерского ранга. Но сейчас мне возвращаться даже не охота. Сюжет у них вообще пошел в какой-то наркоманский бред

5
Veidrd1968

И не говори такаю дичь погнали

3
Alex Row

Очень интересно- вот только у мня бан до никогда) создавал новый акк- через час полтора игры на него прилетает тот же бан. на форумах пишут, что бан по железу, в стиме- что по дискорду. ребят, кто-нибудь смог решить эту проблему?

0
Alex40001

хз биос перепрошить или папку варфрейм почистить на диске с в appdata + реестр все упоминания о варфрейме. кароче проверять нужно

0
RedundantRutherford

А за что так прилетело?

0
Alex Row RedundantRutherford

перекинул приятелю пару тысяч платины- бан обоим

0
RedundantRutherford Alex Row

пхахаха) И всего лишь? У них там таблетки закончились?

0
Grentari RedundantRutherford

"черные" валюты мало где просто так пропускают.

0
Phoentice

Был прикольный фантастический геймплей , стала попсятина стремная

0