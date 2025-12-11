Warframe разгорается заново: "Стародавний мир" привносит огненного варфрейма и эпический квест

Warframe вновь привлекает внимание фанатов крупным обновлением под названием «Стародавний мир», которое добавляет в бесплатный фантастический экшен обширный кинематографичный квест и нового варфрейма.

В центре истории — древний конфликт между Орокин и Владеющими Разумом на планете Тау. Игроки, выступая в роли Тэнно, исследуют воспоминания о войне с помощью Рефрактория Альбрехта, сталкиваются с гигантским Хунхуллусом и встречают Дьявольскую Триаду — протофреймы Мари, Лион и Роут. Взаимодействие с ними стало глубже благодаря внутриигровой системе KIM, позволяющей выстраивать отношения с любым членом триады.

Главным нововведением стал огненный варфрейм Уриэль, воплощающий разрушительное пламя. Его способности поражают воображение: «уклонение» превращается в стремительный полёт, словно падающий метеор, а особый приём вызывает кольцо горящей серы, которое накапливает урон с каждым ударом. Уриэль управляет тремя демонами-помощниками — их можно лечить, воскрешать или отбирать у них здоровье для себя, что добавляет уникальный тактический элемент в сражениях.

Warframe, вышедшая в 2013 году, уже собрала множество положительных отзывов за динамичный геймплей и богатый контент. Сейчас игра доступна на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, а разработчики из Digital Extremes готовят версию для предстоящей консоли Nintendo Switch 2, хоть процесс и идёт медленнее, чем ожидалось.