Релизный трейлер дополнения Execution Force для Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters

Вы становитесь командиром Серых Рыцарей, элитного ордена космодесантников, которые клялись защищать человечество от сил Хаоса. Вам необходимо раскрыть и сорвать зловещий план по распространению «Расцвета» — страшной космической чумы, которая превращает живые существа в монстров и разрушает целые планеты.

Игра представляет собой пошаговую тактическую ролевую игру, где вы управляете отрядом из четырёх бойцов, каждый из которых имеет свой класс, навыки и способности. Вы можете настраивать внешний вид и экипировку своих рыцарей, а также улучшать их характеристики.

Ваша база — это ваш дом и ваш центр операций. Здесь вы можете строить новые сооружения, проводить исследования, получать задания и отправляться на миссии. Вы должны бороться не только с врагами, но и с самой инфекцией, которая меняет окружающий мир и делает его более враждебным. Вам необходимо быть готовым к тому, что «Расцвет» может повлиять на ваших противников, усиливая их или давая им новые возможности. И не забывайте о том, что ваши решения будут иметь последствия для всей галактики.

Эта игра основана на вселенной Warhammer 40,000 — популярной фантастической франшизе, которая включает в себя настольные игры, книги, комиксы и видеоигры.