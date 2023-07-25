Релизный трейлер дополнения Execution Force для Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters

Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters - Execution Force, второе DLC для известной пошаговой тактической ролевой игры от Complex Games, стало доступно на ПК через Steam и Epic Games Store по предложенной розничной цене $14,99 (в России покупка недоступна).
Execution Force представляет четыре уникальных класса ассасинов, каждый из которых имеет свой собственный подход к уничтожению сил Нургла. Кроме того, игрокам предстоит пройти все новые миссии в улье Тентарус, а в абордажных миссиях — уничтожить преследующие крейсеры Гвардии Смерти и установить контроль над звездной картой.
Платный контент поддерживается бесплатным обновлением для всех игроков, которое вводит в базовую игру новые события Warp Surge и трех новых врагов: чумного хирурга, рой нурлингов и огромного зверя Нургла, а также новые варианты экипировки, позволяющие вооружить отряд для быстрого возмездия.
Благодаря новым юнитам, картам и типам миссий Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters - Execution Force дает игрокам возможность командовать безжалостными орудиями боя и наносит хирургический удар в самое сердце сил Нургла.