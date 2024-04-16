Сегодня Warhammer 40,000: Darktide получит обновление с новой системой наград

Разработчики Fatshark сообщили, что 16 апреля 2024 г. они выпустят обновление Path of Redemption для Warhammer 40,000: Darktide. Это бесплатное обновление вводит новую систему наград и заново изобретает покаяния в игре. Обновление также добавит нового врага и состояние, а также новую функцию — «Бич личности».

В этом обновлении представлена новая версия системы наказаний, а также дополнительный вспомогательный контент. Вот список того, что вас ждет в апреле: