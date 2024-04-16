Сегодня Warhammer 40,000: Darktide получит обновление с новой системой наград

Разработчики Fatshark сообщили, что 16 апреля 2024 г. они выпустят обновление Path of Redemption для Warhammer 40,000: Darktide. Это бесплатное обновление вводит новую систему наград и заново изобретает покаяния в игре. Обновление также добавит нового врага и состояние, а также новую функцию — «Бич личности».
В этом обновлении представлена новая версия системы наказаний, а также дополнительный вспомогательный контент. Вот список того, что вас ждет в апреле:
- Новый бесплатный способ получения наград: очки покаяния теперь будут учитываться в треке прогресса, состоящем из более чем 40 уровней, что позволит игрокам разблокировать заработанные награды.
- Новый дом для покаяний на «Скорбящей звезде»: Гестия будет отвечать за ведение учета покаяний отвергнутых и присоединится к остальной команде «Скорбящей звезды» для озвучивания во время миссий.
- Более 200 новых покаяний: в игру будет добавлено множество новых покаяний, которые игроки смогут выполнить. Они будут разделены на новые категории.
- Более 100 новых зарабатываемых наград: в их число войдут новые знаки различия, рамки для портретов, эмоции, позы, безделушки для оружия и косметические предметы, такие как наряды лоялистов Мобианского 6-го полка.
- Новый тип наград — звания: позволяют игрокам похвастаться своими самыми впечатляющими достижениями.
- Улучшенный интерфейс и меню покаяния: теперь игроки могут лучше отслеживать покаяния и продвигаться к наградам.
- Новые головоломки, испытания и предметы коллекционирования: мы добавляем в Улей Тертиум несколько головоломок, которые игроки смогут найти и решить.
- Новый враг: токсический бомбардировщик Дрег пополнит ряды еретиков, бросая чумные гранаты, наполненные токсичным дымом.
- Новое состояние: покс-газ присоединится к списку состояний, которые могут распространиться по Тертиуму. Рекомендация: не дышите слишком глубоко.
- Бич личности: игроки смогут изменить дополнительные аспекты вашего оперативника (предысторию, рост, имя и голос) в обмен на досье Ордо.