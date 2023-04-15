Warhammer 40,000: Rogue Trader знакомит с локациями, доступными в закрытой альфе ©

В новом блоге, Owlcat Games рассказала о менее изученных, но не менее захватывающих местах Пространства Коронус, которые вы можете встретить во время путешествия по Варп-пространству в Warhammer 40,000: Rogue Trader закрытой альфа-версии.

Киава Гамма

В этом промышленном мире расположен крупнейший мануфактурный завод в области торговли фон Валанциуса. В отличие от кузнечных миров, которые являются планетами, управляемыми непосредственно Адептус Механикус, планета и ее гигантский производственный комплекс находятся под контролем одной из знатных семей, обязанных верностью Вольному торговцу. Промышленные миры - это жизненно важный стратегический ресурс, способствующий выживанию человечества. В тиглях этих производственных комплексов металл переплавляется и выковывается для нужд Империума. В течение бесчисленных поколений промышленного труда реакторы горят, а литейные заводы грохочут, создавая изысканные материалы и технологии для воплощения замыслов Императора.

Элементы Адептус Механикус все еще можно наблюдать на Киава Гамма. Квалифицированные мастера мануфактуры - маги Культа Механикус, такие же холодные и последовательные, как и механизмы, которыми они управляют. Техножрецы неустанно следят за всеми жизненно важными системами фабрики, их общение происходит исключительно на бинхарском наречии. Мануфактура работает как гигантский, хорошо смазанный механизм - от огромных охлаждающих вентиляторов до мельчайших шестеренок, каждая деталь механизма находится под контролем пропитанных аугментикой адептов Бога Машины. В железобетонных и гипсовых стенах мануфактуры день и ночь возносятся литании и молитвы духам машин. Завод функционирует как живой организм, и служители Омниссия - кровь, текущая по его венам.

Киава Гамма не посещалась Вольным торговцем уже много лет. За это время вокс-массив планеты перестал выходить на связь, а губернатор - член одной из самых знатных семей Даргонуса - перестал отвечать на вокс-передачи. В течение некоторого времени с орбиты можно было наблюдать лишь испаряющийся пар из гигантских охлаждающих механизмов планеты. Великие машины Киава Гамма замолчали.

Однако вскоре мануфактура ожила в новой, извращенной форме - кузнечные соборы, испорченные злобными сущностями, возобновили свою работу, теперь служа таинственному и ужасному плану нечестивой силы. В недрах мануфактуры, глубоко под землей, скрытые от глаз и умов слуг Империума, начались чудовищные ритуалы.

Приняв титул Вольного торговца, вы должны отреагировать на тревожные слухи, доносящиеся с Киава Гамма. Кроме того, по долгу службы вы должны оказать помощь агенту Святой Инквизиции Хайнриксу ван Калоксу и доставить его на Киаву Гамму для продолжения расследования деятельности Культа Последнего Рассвета. Задача, возложенная на почтенного Вольного торговца и ваших спутников, - выяснить, что произошло на Киава Гамма, и вернуть великий мир любыми средствами.

Дрейфующий корабль-пустотник

Колоссальное творение Адептус Механикус, этот почтенный космический корабль был последним, кому удалось спастись от растущих ужасов на Киава Гамма. Верные подданные Императора знали о происходящем предательстве и пытались предупредить другие миры. Однако у судьбы были другие планы. Во время отчаянного и опасного бегства из индустриального мира одному из мерзких отродьев великого врага удалось проникнуть на корабль.

Чудовищу удалось пробиться на нижние палубы, где оно жестоко расправилось с экипажем и вползло в сущность священного корабля. Находящиеся на борту стали слышать завораживающие голоса, доносящиеся из стен, призывающие их подчиниться темным силам Хаоса, приводящие в смятение и заставляющие рвать плоть голыми руками и оставлять нечестивые надписи на переборках. Служитель Хаоса проникал в разум каждого, постепенно подчиняя и одурманивая экипаж. Самые стойкие из Адептус Механикус, почитающие Омниссия, отчаянно пытались изгнать нечестивое существо и очистить дух машины от его заразы, но даже они стали слышать отголоски своего бога в гнусной лжи монстра и позволили злу изменить их механическую плоть. Поддавшись влиянию демона, техножрецы разгерметизировали большинство отсеков, принеся в жертву Хаосу тысячи страдающих душ.

Дух корабля был искажен мерзкой ересью, и безумие распространилось по самой его сути, доводя до безумия всех, кто ступил на борт. Образы, мимолетно возникающие в сознании тех, кто находится на борту, - это отголоски разыгравшейся здесь жестокой трагедии. Отвратительная смесь запахов, пугающих звуков и кровавых видений наполняет мрачные залы. А злобный жнец продолжает свою жатву, затаившись где-то среди переборок и отсеков в недрах корабля.

Благодать Омниссия оставила эту дрейфующую космическую громадину. Обездвиженное и обесточенное чудовище застыло в холодной пустоте, а безумие внутри продолжает медленно пожирать его дух и плоть. То, что осталось от техножрецов корабля, теперь бродит по нему в виде изуродованной шелухи, наслаждаясь своим безумием и проводя порочные ритуалы покаяния и очищения, медленно продвигаясь к своей нечестивой смерти в пустоте. Каждый, кто осмелится взойти на борт этого судна, должен обладать сильным духом, чтобы противостоять Хаосу и его разложению и победить зло, кишащее в этом проклятом месте. Однако даже самый отважный Вольный торговец не застрахован от коварного влияния этого зла.

Даргон

Расположенный в самом сердце Пространства Коронус, Даргон - это столичный мир и административный центр торговой династии фон Валансиусов. Как новоиспеченный Вольный торговец, вы получили в наследство поразительное богатство - величественный дворец семьи фон Валансиус, поместья и другие владения на Даргоне, а также внушительный флот теперь принадлежат вам. Но вместе с невообразимыми богатствами и властью Теодора фон Валансиус также завещала вам гнусные политические интриги и частые набеги ксеносов, не говоря уже о благородной элите планеты - чрезвычайно богатой, могущественной и преследующей только свои эгоистические цели. Подобно стае голодных волков, готовых в любую секунду растерзать друг друга, эти дворяне вечно ищут способы увеличить свое влияние любыми средствами.

Необычный способ, которым Торговый Мандат был передан его новому владельцу, заставил многих острых языков зашевелиться по всему Даргону. Даже в самых заброшенных уголках планеты, на самых низких уровнях ульев, люди одержимо обсуждают эту неизвестную личность, которая теперь является их владыкой. Простые люди гадают, чем обернется для них правление нового лидера, а дворяне наслаждаются мрачными домыслами о вашей роли в смерти предшественника. Поддерживать хрупкий, но стабильный порядок вещей, существовавший веками, или активно включиться в хищническую игру аристократии и жестоко подавлять возникающие заговоры - выбор за вами. Ваши подданные будут внимательно следить за каждым вашим шагом.

Экстравагантные украшения вашего родового дворца не оставят ни у кого сомнений в статусе вашей династии. Десятки поколений Вольных торговцев бродили по Морю Душ в поисках бесценных артефактов, чтобы возвеличить свою славу. Коллекция фон Валансиусов - настоящее чудо, достойное самих Высоких Лордов.

Ваше долгожданное прибытие дает возможность скромным подданным Даргона увидеть самое великолепное зрелище в их жизни. Вершина всех событий, Magnae Accessio, - это официальная церемония, на которой Вольный торговец из династии фон Валансиусов проходит посвящение и получает торговый мандат. Это грандиозное празднование вступления нового Вольного торговца в их наследие. На нем будут присутствовать не только высшие эшелоны общества Даргона, но и другие Вольные торговцы, ваши соперники, также придут выразить свое почтение. Однако жадные дворяне и амбициозные Торговцы могут быть наименьшей из ваших забот - даже обширное Пространство Коронус не может укрыться от бесконечного влияния Империума. За каждым вашим решением наблюдают и взвешивают. Найдут ли ваши действия поддержку или обрушат на вас всю мощь Империума? Это еще предстоит выяснить.

Warhammer 40,000: Rogue Trader находится в разработке для ПК и консолей. Дата выхода пока не объявлена, но Founder's Packs предоставляет доступ к предстоящей бете для ПК.