Эпические битвы на новых скриншотах Warhammer 40,000: Space Marine 2

После продолжительного затишья разработчики из студии Saber Interactive вновь напоминают о своем самом амбициозном шутере Warhammer 40,000: Space Marine 2. Создатели просят набраться терпения, совсем скоро они поделятся свежей информацией об игре, а пока они предлагают оценить эпичность сражений в игре через новые скриншоты.

Жуткие создания из вселенной Warhammer, разнообразные локации и масштабные битвы. Все это присутствует на свежей порции представленных скриншотах. На некоторых изображениях также можно увидеть высадку космодесантников, которые отправляются на опасное задание. Это может намекать игрокам на масштабные сюжетные события, которые будут их ждать во время прохождения игры.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 запланирована к релизу на 9 сентября 2024 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X. До выхода игры авторы обещают раскрыть больше деталей о способностях главного героя и сюжете. Вероятнее всего, это произойдет во время летних презентаций.