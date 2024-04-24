Эпические битвы на новых скриншотах Warhammer 40,000: Space Marine 2

После продолжительного затишья разработчики из студии Saber Interactive вновь напоминают о своем самом амбициозном шутере Warhammer 40,000: Space Marine 2. Создатели просят набраться терпения, совсем скоро они поделятся свежей информацией об игре, а пока они предлагают оценить эпичность сражений в игре через новые скриншоты.
Жуткие создания из вселенной Warhammer, разнообразные локации и масштабные битвы. Все это присутствует на свежей порции представленных скриншотах. На некоторых изображениях также можно увидеть высадку космодесантников, которые отправляются на опасное задание. Это может намекать игрокам на масштабные сюжетные события, которые будут их ждать во время прохождения игры.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 запланирована к релизу на 9 сентября 2024 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X. До выхода игры авторы обещают раскрыть больше деталей о способностях главного героя и сюжете. Вероятнее всего, это произойдет во время летних презентаций.
Эпичность на все $70?
Очень хочется верить, что будет классный проект, но издатель Focus, а разработчик Saber... Значит что-то 100% с игрой будет не так и узнаем только после релиза.
как же бесили орки в первой части! хотелось сражаться с более интеллектуальным и "тонким" врагом!
Поэтому будем сражаться с "зергами", у которых мозгов ещё меньше. Это же бувально насекомые.
я хз с кем тут сражаться будем, но я думаю было бы круто сразиться с некронами))
Некронов походу никто не любит, ибо я их вообще нигде никогда не видел (ну кроме пары короткометражек на ютубе). Везде хаос, космодесант, орки да криг. Я бы тоже на некронов поглазел.
Посмотри пария Нексус, там как раз против некронов, три серии по 20 минут. Есть и на Ютубе
В смысле хз с кем тут? А скрины глянуть или описание игры прочитать? Против тиранидов как бы
И почему это бесценное произведение искусства будет стоить всего лишь 70 баксов? За такое нужно просить минимум 10к, ведь разработчики хотя показать нам качество и красоту! А красота и качество должны стоить дорого, неприлично дорого!
Шиз, таблетки прими. За такие слова тебя в Аркхэм определить нужно.
Мне кажется эта ирония на новость
Это она и есть =)