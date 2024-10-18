Игроки остались недовольны последним обновлением Space Marine 2

Недавно Warhammer 40,000: Space Marine 2 получила обновление 4.0, которое добавило новую сложность, новую кооперативную операцию и внесло масштабные изменения баланса. Однако, похоже игроки остались не в восторге от нововведений, представленных Saber Interactive, и, как и в случае с Helldivers 2, большая часть гнева направлена ​​на то, что игра становится сложнее.

Появился новый уровень сложности Смертельный (и другие были изменены), но, что самое важное, популярный класс оружия ближнего боя получил свое сокращенное вдвое окно парирования. Способность Сканирование тактического десантника получила свой бонусный урон, сниженный на 30%, что определенно сделает и без того сложных боссов намного сложнее.

Как вы можете видеть на графике ниже, Space Marine 2 получила почти 500 отрицательных отзывов за один день, и подавляющее большинство из них упоминали обновление 4.0 и Helldivers 2. На Reddit игроки также выплеснули свою коллективную злость.