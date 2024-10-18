Игроки остались недовольны последним обновлением Space Marine 2

Недавно Warhammer 40,000: Space Marine 2 получила обновление 4.0, которое добавило новую сложность, новую кооперативную операцию и внесло масштабные изменения баланса. Однако, похоже игроки остались не в восторге от нововведений, представленных Saber Interactive, и, как и в случае с Helldivers 2, большая часть гнева направлена на то, что игра становится сложнее.
Появился новый уровень сложности Смертельный (и другие были изменены), но, что самое важное, популярный класс оружия ближнего боя получил свое сокращенное вдвое окно парирования. Способность Сканирование тактического десантника получила свой бонусный урон, сниженный на 30%, что определенно сделает и без того сложных боссов намного сложнее.
Как вы можете видеть на графике ниже, Space Marine 2 получила почти 500 отрицательных отзывов за один день, и подавляющее большинство из них упоминали обновление 4.0 и Helldivers 2. На Reddit игроки также выплеснули свою коллективную злость.
"игра становится сложнее" это блин вархамер тут и должно быть сложнее это вам не колда какая то
Решили по пути helldiver пойти
в топку
Нубы ущемились
Так не играйте на новой сложности, гении
Так игроки недовольны правками баланса, а не новой сложностью, гений
Бедненьким сложно в игрушку играть, как их мне жалко(((((
А что случилось? Оказывается в скучной игре для разнообразия ещё и нерфов накинули? Рад что дропнул в первые дни и больше к ней не возвращаюсь. При всей любви к вахе - эта игра банальный симулятор покраски ожившей миньки пеха.