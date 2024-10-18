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Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.8 1 547 оценок

Игроки остались недовольны последним обновлением Space Marine 2

monk70
Новости

Недавно Warhammer 40,000: Space Marine 2 получила обновление 4.0, которое добавило новую сложность, новую кооперативную операцию и внесло масштабные изменения баланса. Однако, похоже игроки остались не в восторге от нововведений, представленных Saber Interactive, и, как и в случае с Helldivers 2, большая часть гнева направлена ​​на то, что игра становится сложнее.

Появился новый уровень сложности Смертельный (и другие были изменены), но, что самое важное, популярный класс оружия ближнего боя получил свое сокращенное вдвое окно парирования. Способность Сканирование тактического десантника получила свой бонусный урон, сниженный на 30%, что определенно сделает и без того сложных боссов намного сложнее.

Как вы можете видеть на графике ниже, Space Marine 2 получила почти 500 отрицательных отзывов за один день, и подавляющее большинство из них упоминали обновление 4.0 и Helldivers 2. На Reddit игроки также выплеснули свою коллективную злость.

-6
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Его-р

"игра становится сложнее" это блин вархамер тут и должно быть сложнее это вам не колда какая то

4
Дмитрий Тимчишин

Решили по пути helldiver пойти

0
KoRnEr

в топку

-1
Лидер X

Нубы ущемились

-1
Диванный Боец
которое добавило новую сложность, новую кооперативную операцию и внесло масштабные изменения баланса. Однако, похоже игроки остались не в восторге от нововведений

Так не играйте на новой сложности, гении

-13
agula98

Так игроки недовольны правками баланса, а не новой сложностью, гений

14
Диванный Боец agula98

Бедненьким сложно в игрушку играть, как их мне жалко(((((

-14
Hevin

А что случилось? Оказывается в скучной игре для разнообразия ещё и нерфов накинули? Рад что дропнул в первые дни и больше к ней не возвращаюсь. При всей любви к вахе - эта игра банальный симулятор покраски ожившей миньки пеха.

-18