В Warhammer Vermintide 2 появится карьера Некроманта ©

Если в чем и нет недостатка в Warhammer Vermintide 2, так это в трупах. Поэтому новая, четвертая по счету, карьера Сиенны вполне логично вписывается в контекст мрачного фэнтезийного экшена от первого лица от компании Fatshark. Карьера некроманта была анонсирована на выставке gamescom 2023 и выйдет в Steam, Xbox One и PlayStation 4 19 октября.

Новый кинематографический трейлер, представленный ниже, задает настроение предстоящей карьеры: сестры-близнецы Сиенна и София вступают в перестрелку, в результате которой первая получает в наследство способности, позволяющие ей воскрешать мертвых. Подробностей о том, как работает этот класс и какими навыками он обладает, пока нет, но более подробная информация должна появиться ближе к дате запуска.

Йоаким Сеттерберг, ведущий гейм-дизайнер Vermintide 2, так прокомментировал появление класса "Некромант":

Мы действительно хотели удивить наших игроков чем-то неожиданным, но в то же время правдоподобным для Сиенны, с новым стилем игры, основанным на некромантии во вселенной Warhammer Fantasy.

Warhammer Vermintide 2 вышла в 2018 году и до сих пор имеет весьма солидную базу игроков, которая за эти годы успела обзавестись множеством новых материалов, таких как пять дополнительных кампаний на приключенческих картах, два расширения игрового режима и четыре новые карьеры, а в будущем появятся и другие.