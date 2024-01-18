В Warhammer: Vermintide 2 пройдёт закрытый альфа-тест режима Versus

Разработчик Fatshark объявил о новом закрытом альфа-тестировании кооперативного экшена Warhammer: Vermintide 2, на этот раз с целью протестировать совершенно новую функцию — режим Versus. Закрытое альфа-тестирование планируется провести в ближайшее время; Первоначально планировалось запустить его раньше, но произошла небольшая задержка.

В режиме Versus игрокам Warhammer: Vermintide 2 предстоит играть против группы из четырех других игроков, которые берут на себя роль особых скавенов (известных как Pactsworn). Геймплей основан на картах режима приключений, но разделен на несколько разделов.

Пока игроки пытаются выполнить свои задачи, перед игроками Pactsworn стоит задача получить очки, убивая или выводя из строя пятерку Уберсейк. Каждый игрок Pactsworn будет иметь доступ к своему собственному набору особых способностей, в зависимости от типа Pactsworn, которым он играет.

Режим Versus во многом основан на том же игровом режиме, что и в классических кооперативных зомби-шутерах Left 4 Dead и Left 4 Dead 2, где команде из четырех выживших было поручено пройти уровни, а также отбиваться от особых зараженных, контролируемых четырьмя противостоящими игроками.

В рамках закрытой альфа-версии Fatshark ждет отзывов как от опытных игроков Vermintide, так и от новых игроков, поскольку продолжает совершенствовать игровой процесс этого режима. Компания отмечает, что, поскольку это первое крупное альфа-тестирование режима с большой базой игроков, решения будут постоянно меняться.