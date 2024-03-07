Warhammer: Vermintide 2 отмечает свою шестую годовщину новым режимом Versus для всех игроков

Сегодня Fatshark празднует шестую годовщину Warhammer: Vermintide 2, открыв двери новой альфа-версии режима Versus, доступной всем владельцам игры в Steam.
«Vermintide 2: Versus предлагает игрокам новый шанс сыграть в новом игровом режиме PvP+E с командами, состоящими из героев любимой Пятерки Убершрайка и особых скавенов», — объяснили в Fatshark.
Versus — это асимметричный игровой режим PvP+E 4 на 4, в котором пятерка Убершрайка сражается против ИИ-врагов и до 4 особых скавенов, управляемых игроком. Команды меняются сторонами и соревнуются за очки в нескольких разделах и раундах.
Кроме того, все платформы будут участвовать в юбилейных испытаниях игры, в которых будет представлена специальная карта для режима приключений и новая портретная рамка, с помощью которой игроки смогут персонализировать своих персонажей. Юбилейное мероприятие Versus и альфа-тест только в Steam пройдут с 7 по 18 марта для всех владельцев Warhammer: Vermintide 2.