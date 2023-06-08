Новый трейлер зрелищного средневекового боевика Warhaven ©

На Summer Game Fest не было недостатка в местах для разработчиков из Кореи. Компания Nexon решила представить игру, которая может понравиться преданным поклонникам For Honor - Warhaven предлагает жестокий и динамичный геймплей.

Warhaven была показана в отличном трейлере - "Keep on Fighting" от команды Tribal Blood поднимает настроение зрителям, демонстрируя некоторые фрагменты геймплея из грядущей игры. Игра будет доступна в раннем доступе осенью.

Warhaven ориентирована на PVP-соревнования - в команде может быть до 16 игроков, а смельчаки возьмут на себя роль представителей одной из двух фракций. Разработчики намерены обеспечить "интенсивные бои", которые станут возможными благодаря разнообразному оружию - герои смогут использовать мечи, копья, булавы, щиты или легендарные магические силы.

Представители Nexon Korea готовятся к насыщенному дню, поскольку Warhaven также будет представлена на Future Games Show (10 июня) и PC Gaming Show (11 июня).