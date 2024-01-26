Серверы средневековой многопользовательской игры Warhaven отключат 5 апреля

Разработчик и издатель Nexon объявил, что средневековая многопользовательская бесплатная игра Warhaven скоре прекратит своё существовани. Онлайн-сервисы игры будут отключены 5 апреля. В объявлении студия заявила, что игроки не смогут приобретать внутриигровые предметы, поскольку сегодня оплата WP приостановлена.

Warhaven находится в разработке уже довольно давно, и даже студия датирует первое альфа-тестирование игры еще в 2021 годом. Игра была выпущена в Steam в раннем доступе еще в сентябре 2023 года, и с тех пор в ней постоянно появляются обновления, такие как добавление новых предметов и событий.

«От первого альфа-тестирования в 2021 году до глобального раннего доступа в 2023 году Warhaven продвинулась так далеко благодаря всеобщей любви и поддержке», — говорится в заявлении студии. «Мы хотим выразить нашу благодарность за любовь и заботу, которые вы проявили к Warhaven».

В Warhaven две команды по 16 игроков сражаются друг против друга в средневековой войне. В игре представлены различные игровые режимы, такие как целенаправленный «Доминион» или режимы «Схватки», ориентированные на действия. В игре было шесть различных игровых классов.

На момент написания обзоры Warhaven в Steam «смешанные», причем несколько обзоров восхваляют основной игровой процесс игры, но критикуют отсутствие баланса в бою. Другие игроки отметили, что для доработки игры требуется больше времени на разработку.