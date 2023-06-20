Warhaven получила демоверсию в Steam и новые трейлеры

Warhaven, долгожданный средневековый фэнтезийный боевик 16 на 16, основанный на отрядах, вызвал ажиотаж среди любителей игр. Недавно в игре были представлены кинематографические и геймплейные трейлеры.
Демоверсия, доступная в течение ограниченного времени до 26 июня, предлагает воинам возможность испытать последние обновления игры, механики, игровые режимы, карты и внутриигровые события. Игроки теперь могут играть за Тишину, стремительного и бесшумного убийцу, который является последним дополнением к списку солдат Warhaven. Чтобы получить доступ к демоверсии, заинтересованные участники могут загрузить и установить ее прямо с официальной страницы Warhaven в Steam. Подробные инструкции и полезные ответы на часто задаваемые вопросы помогут игрокам на протяжении всего процесса. Кроме того, недавно открытая страница знаний Warhaven предлагает информацию о разнообразном списке игровых персонажей, включая шесть солдат и четырех Бессмертных, каждый из которых обладает уникальными навыками и боевыми действиями.
В демоверсии представлено несколько изменений и дополнений для улучшения игрового процесса. Учебный режим и тренировочное поле боя были включены, чтобы помочь игрокам усовершенствовать свои способности и тактику, что позволит им переломить ход войны в свою пользу. Система подсчета очков была обновлена, сместив акцент на получение очков для команды, а не на уменьшение очков противоположной команды. Игроки также могут участвовать в напряженных стычках на новой карте под названием «Сихан» и испытать переименованный режим «Доминион» (ранее известный как режим «Натиск»). Кроме того, игроки могут зарабатывать медали, достигая определенных боевых очков, которые можно использовать для активации мощных реликвий, способных изменить баланс битвы.
Что за детский сад с исчезновением трупов без крови и расчлененки)?
игра классная мне понравилась 2й день уже играю затягивает жалко русского языка только нет