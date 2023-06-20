Warhaven получила демоверсию в Steam и новые трейлеры ©

Warhaven, долгожданный средневековый фэнтезийный боевик 16 на 16, основанный на отрядах, вызвал ажиотаж среди любителей игр. Недавно в игре были представлены кинематографические и геймплейные трейлеры.

Демоверсия, доступная в течение ограниченного времени до 26 июня, предлагает воинам возможность испытать последние обновления игры, механики, игровые режимы, карты и внутриигровые события. Игроки теперь могут играть за Тишину, стремительного и бесшумного убийцу, который является последним дополнением к списку солдат Warhaven. Чтобы получить доступ к демоверсии, заинтересованные участники могут загрузить и установить ее прямо с официальной страницы Warhaven в Steam. Подробные инструкции и полезные ответы на часто задаваемые вопросы помогут игрокам на протяжении всего процесса. Кроме того, недавно открытая страница знаний Warhaven предлагает информацию о разнообразном списке игровых персонажей, включая шесть солдат и четырех Бессмертных, каждый из которых обладает уникальными навыками и боевыми действиями.

В демоверсии представлено несколько изменений и дополнений для улучшения игрового процесса. Учебный режим и тренировочное поле боя были включены, чтобы помочь игрокам усовершенствовать свои способности и тактику, что позволит им переломить ход войны в свою пользу. Система подсчета очков была обновлена, сместив акцент на получение очков для команды, а не на уменьшение очков противоположной команды. Игроки также могут участвовать в напряженных стычках на новой карте под названием «Сихан» и испытать переименованный режим «Доминион» (ранее известный как режим «Натиск»). Кроме того, игроки могут зарабатывать медали, достигая определенных боевых очков, которые можно использовать для активации мощных реликвий, способных изменить баланс битвы.