Warhaven станет доступна в следующем месяце ©

Warhaven - это новая разработка компании Nexon (которая в последнее время известна тем, что кошмарит разработчиков Dark and Darker).

Несколько небольших тестов уже состоялось, но настоящее испытание игры произойдет только в следующем месяце, а именно 19-26 июня. В эти дни пройдет Steam Next Fest (фестиваль готовящихся к выходу игр в Steam), так что все желающие - бесплатно - смогут проверить играбельность и потенциал Warhaven. Это также будет последний общий тест перед релизом, запланированным на вторую половину года.

Warhaven - это PvP-экшен с элементами MMO. "Участвуйте в захватывающих боях на мечах в средневековом фэнтезийном мире. Присоединяйтесь к командам 16 против 16, сражаясь мечами, стрелами и магией". Проще говоря, Warhaven - это сочетание For Honor и Conqueror's Blade.