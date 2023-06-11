Warhaven запускается этой осенью, демоверсия подтверждена для Steam Next Fest ©

Бесплатный фэнтезийный боевик Warhaven от Nexon производил сильное впечатление каждый раз, когда его демонстрировали, и недавно мы еще раз увидели этот боевик 16 на 16 на Future Games Show Summer Showcase 2023.

Обещая множество различных игровых режимов, тактических и динамичных рукопашных схваток, а также некоторые довольно эпические особые способности Warhaven выглядит как интригующая интерпретация формулы фэнтезийного боевика, за которой поклонники жанра захотят следить.

Между тем, Nexon также подтвердила окно выпуска игры. Warhaven выйдет на ПК этой осенью. Появится ли она в будущем и на консолях, пока неизвестно.

Между тем, перед её запуском на ПК, в конце этого месяца, игроки также получат возможность опробовать на практике, а демо-версия Warhaven также будет доступна бесплатно во время Steam Next Fest, который стартует 19 июня и продлится до 26 июня.