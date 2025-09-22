Дополнение Contract: The Fief для Wartales выйдет 25 сентября

Wartales готовится к выходу DLC Contract: The Fief, которое позволит игрокам воплотить одну из самых популярных идей сообщества — владение и управление феодом. Релиз состоится 25 сентября 2025 года.

Новый контент добавляет стратегический слой в игру, сохраняя дух оригинала: выживание, свободу и значимые решения. Игрокам предстоит развивать население, расширять территорию и формировать собственное владение. Баланс между продовольствием, обороной, торговлей и знаниями определяет счастье подданных и рост феода.

Каждый житель вносит уникальное влияние: ученые, крестьяне и даже бандиты создают динамику событий. Специальные NPC — стюард, капитан милиции, парикмахер и палач — помогут управлять населением и ресурсами, улучшать гарнизон, следить за порядком и даже менять внешний вид наемников.

Система выравнивания и мандаты позволяют выбрать стиль правления: военная цитадель, торговый порт или дипломатическое владение. Торговля и дипломатия с другими королевствами формируют влияние на карте, а миссии наемников через гостиницу обеспечивают богатство и укрепляют позиции вашего феода.

Игроки смогут выбирать религию, развивать здания и управлять типами населения, влияя на бонусы и стратегические возможности. Каждое решение отражается на функционировании владения и восприятии его подданными.

Contract: The Fief обещает сделать Wartales более глубоким и захватывающим, открывая новые горизонты для стратегического планирования и персонализированного развития феода. DLC уже доступно для добавления в список желаний на Steam.