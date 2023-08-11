Охота в Африке в релизном трейлере дополнения Tikamoon Plains для Way of the Hunter ©

Добро пожаловать в сердце Африки - дополнение Tikamoon Plains станет доступно в самом ближайшем времени на ПК, PlayStation®5 и Xbox Series X|S!

Африка, второй по величине континент на Земле, - это страна богатого разнообразия, охватывающая огромные ландшафты от пустыни Сахара до густых тропических лесов, где обитает дикая природа, не имеющая аналогов нигде в мире.

В новом DLC Tikamoon Plains от Way of the Hunter вам предстоит исследовать разнообразные биомы. Один экзотичнее другого! Бронируйте билеты, собирайте снаряжение и не забудьте взять с собой новый лук - он вам еще пригодится!

Вместе с Малахи, профессиональным охотничьим гидом на равнинах Тикамун, вы погрузитесь в уникальную дикую природу Африки и познакомитесь с широким выбором охотничьего снаряжения, исследуя окружающую среду. Жизнь на равнинах Тикамун процветает, и перед вами открываются новые возможности.

Для игры требуется базовая игра Way of the Hunter, которая доступна для PC, PlayStation®5 и Xbox Series X|S.