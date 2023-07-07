Охота в Африке в трейлере DLC Tikamoon Plains для Way of the Hunter ©

Авторы Way of the Hunter представили новое дополнение — Tikamoon Plains. Вместе с анонсом они показали и трейлер с красотами и дикими животными Африки.

Равнины с разнообразными биомами предлагают вам исследовать пышные луга, обширные саванны, смертоносные пустыни и ветреные горы. Жизнь процветает на равнинах: черные и голубые дикие звери бродят по своим местам обитания, обыкновенные бородавочники встречаются на водоемах с египетскими гусями, а большие кудусы и гемсбоки процветают в суровых условиях.

Испытайте новый подход к охоте с луком в Way of the Hunter - но будьте осторожны, среди пятнистых гиен и львов вы не единственный хищник, преследующий эти равнины!

Даты релиза у DLC нет, но авторы обещают выпустить его «скоро» по цене в 10 долларов. Также DLC получат обладатели сезонного абонемента.