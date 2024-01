Симулятор охоты Way of the Hunter получит DLC "Парк Матарики" 6 февраля

Сегодня THQ Nordic анонсировала предстоящий DLC для Way of the Hunter: Matariki Park. Игроки смогут открыть для себя волшебство Новой Зеландии: от каскадных водопадов до тихих пляжей.

Парк Матарики – рай для любителей природы и охотников. Пересеките холмистую или гористую местность, где обитают уникальные гималайские тары и могучие олени самбар, и отправляйтесь в равнинные лесные районы, владения величественных благородных оленей. Встречайте реалистичную дикую природу в одном из самых диких природных уголков Земли.

Парк Матарики — это отдельный мир с озерами, плотинами, пляжами, густыми лесами, крутыми холмами, скрытыми пещерами, реками и тропическими лесами. Он предлагает широкий спектр биомов и дикой природы: от диких свиней и коз, уникальных для Новой Зеландии, до диких уток и пятнистых оленей. Наслаждайтесь просмотром всех животных, которые были завезены в последние столетия и сделали его своим новым домом.

Дополнение Matariki Park для Way of the Hunter выйдет 6 февраля 2024 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.