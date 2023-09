Кооперативная головоломка We Were Here Expeditions: The FriendShip привлекла 3 миллиона игроков за 3 дня ©

В прошлый четверг, 14 сентября, ранее неанонсированная игра We Were Here Expeditions: The FriendShip была выпущена бесплатно. В первые выходные 3 миллиона исследователей присоединились к The FriendShip и отправились в захватывающее путешествие, чтобы проверить прочность своих отношений на ПК, PlayStation и Xbox. Эта небольшая головоломка содержит все знакомые элементы серии We Were Here. Вы можете получить ее бесплатно до 13 октября. С 14 октября The FriendShip будет доступна по цене 3,99 евро / 3,99 доллара США на всех платформах.

Чтобы отпраздновать успех We Were Here Expeditions: The FriendShip, Total Mayhem Games выпустила новый трейлер кооперативного игрового процесса.

Джефф ван ден Оуден, исполнительный продюсер Total Mayhem Games, сказал:

«Мы потрясены не только реакцией сообщества, но и реакцией индустрии в целом на неожиданный запуск нашего новейшего проекта We Were Here Expeditions: The FriendShip! Эта игра — знак признательности всем исследователям, которые поддерживали нас до сих пор, а также отличная возможность для новичков. В эти первые выходные мы приветствовали 3 миллиона исследователей, превзойдя все наши самые большие ожидания!»

The FriendShip — первая игра из новой небольшой серии We Were Here Expeditions, которая служит настоящим испытанием дружбы. Экспедиции с асимметричными головоломками для совместной игры и общением через рации будут включать в себя все, что может предложить серия We Were Here, уделяя особое внимание тому, чтобы каждый игрок играл уникальную и важную роль в совместном решении головоломок. Это отдельная игра We Were Here является идеальной отправной точкой для всех, кто интересуется сериалом, и посвящен общению, командной работе и доверию.