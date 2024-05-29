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Werewolf: The Apocalypse - Purgatory 3-й квартал 2024 г.
Адвенчура, Ролевая, Инди
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Анонсирован ролевой триллер Werewolf: The Apocalypse - Purgatory

Talendor3
Новости

Инди-студия Different Tales анонсировала в Steam ролевой триллер Werewolf: The Apocalypse — Purgatory.

Геймплей представляет собой гибрид визуальной новеллы и настольной ролевой игры, основанной на правилах сеттинга World of Darkness. При этом заявлено, что специальных знаний не потребуется - игра подойдёт как опытным игрокам, так и новичкам. Сюжет повествует о Самире, молодой афганской беженке-оборотне. Она пытается устроить свою новую жизнь в Польше, и в процессе сталкивается со сверхъестественными проблемами и личными испытаниями. Игрокам предстоит осуществлять выборы, которые определят путь Самиры.

В дате релиза Werewolf: The Apocalypse — Purgatory указан третий квартал 2024 года.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Микола Ларионов

Ну, мысль моя была правильная, что геймплей у игры такой же, как у тех текстовых игр по Вампирам. За исключением, что тут картинки есть.

0
askazanov

Очередная фигня.....

0
Ashley_Star

Думала что продолжение или сюжетное DLC для этой довольно неплохой игры:

Спойлер

А оказалась никому не нужная, какая-то ерунда...

-1
Real Slim Shady

Ещё одна никому не нужная визуальная новелла

-2
ЛКПСС

ОБОРОТНИ сосут,а Вампиры - боги)

-2