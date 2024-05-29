Анонсирован ролевой триллер Werewolf: The Apocalypse - Purgatory

Эта игра сочетает в себе элементы тёмного фэнтезийного триллера, визуального романа и настольной ролевой игры. Действие разворачивается во вселенной «Мира Тьмы», известной по таким играм, как Vampire: The Masquerade и Mage: The Ascension.

Игрок берёт на себя роль Самиры, беженки-оборотня, которая оказывается в центре пограничного кризиса в Польше. Ей предстоит расследовать жестокие убийства, сражаться с монстрами и столкнуться с безумием в попытках раскрыть тёмные тайны и справиться с собственными трагедиями.

Игра предлагает два пути расследования, каждый из которых влияет на развитие истории и приводит к разным концовкам. Игрок может сосредоточиться на раскрытии леденящего душу сверхъестественного убийства или углубиться в секреты грозной стаи оборотней. Каждое решение имеет значение и определяет дальнейший ход событий, погружая игрока в мрачную атмосферу, где грань между фантазией и реальностью размыта.

Что до игрового процесса, то он основан на механике настольных ролевых игр. Необходимо стратегически балансировать различные параметры персонажа, такие как здоровье, сила воли, ярость, навыки, харано и инвентарь. При этом каждое решение критически важно для выживания и продвижения по сюжету.