Анонсирован ролевой триллер Werewolf: The Apocalypse - Purgatory

Инди-студия Different Tales анонсировала в Steam ролевой триллер Werewolf: The Apocalypse — Purgatory.
Геймплей представляет собой гибрид визуальной новеллы и настольной ролевой игры, основанной на правилах сеттинга World of Darkness. При этом заявлено, что специальных знаний не потребуется - игра подойдёт как опытным игрокам, так и новичкам. Сюжет повествует о Самире, молодой афганской беженке-оборотне. Она пытается устроить свою новую жизнь в Польше, и в процессе сталкивается со сверхъестественными проблемами и личными испытаниями. Игрокам предстоит осуществлять выборы, которые определят путь Самиры.
В дате релиза Werewolf: The Apocalypse — Purgatory указан третий квартал 2024 года.
Ну, мысль моя была правильная, что геймплей у игры такой же, как у тех текстовых игр по Вампирам. За исключением, что тут картинки есть.
Очередная фигня.....
Думала что продолжение или сюжетное DLC для этой довольно неплохой игры:
А оказалась никому не нужная, какая-то ерунда...
Ещё одна никому не нужная визуальная новелла
ОБОРОТНИ сосут,а Вампиры - боги)