Westlanders 2026 г.
Симулятор, Выживание, Инди, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Вестерн
7.7 3 оценки

Анонсирован выживач на Диком западе Westlanders

monk70 monk70

Westlanders — это новая приключенческая игра с открытым миром, сочетающая в себе выживание, крафт, строительство и управление, анонсированная для ПК, PS5 и Xbox Series X|S издателем Radical Theory и разработчиком The Breach Studios.

Действие игры разворачивается в мире, напоминающем Дикий Запад, где игрокам предстоит исследовать обширную территорию, выживать в условиях опасностей, строить лагеря и развивать колонии, как в одиночку, так и в кооперативе. Проект пройдёт кампанию на Kickstarter в начале 2026 года, после чего состоится релиз в раннем доступе на ПК, точная дата пока не определена.

В пресс-релизе генеральный директор The Breach Studios заявил, что хочет создать игру, которая будет развиваться благодаря тем, кто в неё играет. Kickstarter и ранний доступ позволят им работать рука об руку с мотивированными, заинтересованными и увлечёнными игроками.

15
6
Комментарии:  6
Giggity

Пока не начался геймплей, было ещё норм

5
Micron7

То же самое ощущение возникло. а потом еще когда из фляги выпил, какое то уныние нахлынуло 😁

1
FairUlu

Западнач-выживач

1
Alex40001

ну такое жалкая попытка The Oregon Trail клонировать

1
Артем Lion

любимый сеттинг, все игры в данной теме прохожу, начиная с вестерн аутлав

ElectricWatson

нормально так, побегать брёвнами пострелять по белкам