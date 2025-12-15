Анонсирован выживач на Диком западе Westlanders

Westlanders — это новая приключенческая игра с открытым миром, сочетающая в себе выживание, крафт, строительство и управление, анонсированная для ПК, PS5 и Xbox Series X|S издателем Radical Theory и разработчиком The Breach Studios.

Действие игры разворачивается в мире, напоминающем Дикий Запад, где игрокам предстоит исследовать обширную территорию, выживать в условиях опасностей, строить лагеря и развивать колонии, как в одиночку, так и в кооперативе. Проект пройдёт кампанию на Kickstarter в начале 2026 года, после чего состоится релиз в раннем доступе на ПК, точная дата пока не определена.

В пресс-релизе генеральный директор The Breach Studios заявил, что хочет создать игру, которая будет развиваться благодаря тем, кто в неё играет. Kickstarter и ранний доступ позволят им работать рука об руку с мотивированными, заинтересованными и увлечёнными игроками.