Приключенческая игра Whateverland, вдохновленная работами Тима Бертона, получила бесплатный пролог на консолях

Независимо от того, играете ли вы на PlayStation 4 или 5, Xbox One или Series X|S, или если вам больше всего нравится Nintendo Switch, теперь вы можете насладиться прологом «Whateverland» — сумасшедшим приключением в жанре point-n-click, смешанной настольной игрой. Полная версия готовится к релизу 22 сентября.
Если вам нравятся закрученные сюжеты с долей юмора, абстрактные головоломки, вычурная графика и уникальное смешение жанров, тогда «Whateverland» не только будет вам по душе, но и легко станет одной из ваших любимых инди-жемчужин.
Whateverland — это нарисованная вручную приключенческая игра в жанре point-n-click с разветвленной системой диалогов, нелинейным геймплеем, различными концовками и уникальной внутриигровой пошаговой настольной игрой.
Прикольная игрушка