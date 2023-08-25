Приключенческая игра Whateverland, вдохновленная работами Тима Бертона, получила бесплатный пролог на консолях

В центре сюжета игры находится Винсент — опытный вор, который решил обокрасть особняк одинокой старушки по имени Беатрис. Поначалу всё шло по плану, но в итоге старушка поймала нашего воришку с поличным. Но это не самое страшное, ведь оказалось, что Беатрис является древней, могущественной ведьмой.

Она решила наказать Винсента и отправила его в созданный ею параллельный мир, где находятся в заточении люди, которые решили перейти дорогу нашей ведьме.

Теперь Винсент должен попытаться выбраться из этого места.