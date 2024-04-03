Амбициозный приключенческий экшен Where Winds Meet готовится к закрытому бета-тестированию

Игра с открытым миром Where Winds Meet в этом месяце получит закрытое бета-тестирование для игроков из Северной Америки.

Игра от китайского разработчика Everstone Studio рассказывает о странствующем мечнике, погружаясь в историю Китая и боевые искусства в стиле уся (жанр китайского фэнтези).

Игроки уже сейчас могут зарегистрироваться, чтобы получить приглашение на бета-тест, который станет первым бета-тестом за пределами Китая. Он будет проходить с 19 по 22 апреля.

Where Winds Meet в значительной степени вдохновлена уся: боевые искусства используются в качестве основы для исследования открытого мира и решения головоломок.

"В настоящее время идет набор игроков, и мы с нетерпением ждем возможности отправиться вместе с вами в это захватывающее приключение в стиле восточной уся", - заявил продюсер студии Everstone Беральт Лю. "Ваши отзывы помогут нам в оптимизации и доработке игры, так что спасибо за внимание и поддержку, и мы с нетерпением ждем встречи с вами!"

Системные требования вы можете узнать под спойлером:

Спойлер

Минимальные: Операционная система: Windows 10/11 (64-разрядная)

Windows 10/11 (64-разрядная) Процессор: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 4 3600X (или эквивалентный)

Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 4 3600X (или эквивалентный) Видеокарта: Nvidia GTX 1060 (6 ГБ) / AMD RX 480 (8 ГБ) (или эквивалентная)

Nvidia GTX 1060 (6 ГБ) / AMD RX 480 (8 ГБ) (или эквивалентная) Оперативная память: 16 ГБ

16 ГБ Свободное место на диске: 100 ГБ SSD Рекомендуемые: Операционная система: Windows 10/11 (64-разрядная)

Windows 10/11 (64-разрядная) Процессор: Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 7 3700X (или эквивалентный)

Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 7 3700X (или эквивалентный) Видеокарта: Nvidia RTX 2070 SUPER / AMD RX 6700 XT (или эквивалентная)

Nvidia RTX 2070 SUPER / AMD RX 6700 XT (или эквивалентная) Оперативная память: 32 ГБ

32 ГБ Свободное место на диске: 100 ГБ SSD Высокие: Операционная система: Windows 10/11 (64-разрядная)

Windows 10/11 (64-разрядная) Процессор: Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 9 5950X (или эквивалентный)

Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 9 5950X (или эквивалентный) Видеокарта: Nvidia RTX 3080 / AMD RX 6800 XT (или эквивалентная)

Nvidia RTX 3080 / AMD RX 6800 XT (или эквивалентная) Оперативная память: 32 ГБ

32 ГБ Свободное место на диске: 100 ГБ SSD

О дате релиза пока ничего не известно, так что бета-тестирование станет ключевым шансом попробовать игру в действии.