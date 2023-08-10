Where Winds Meet предложит "не менее 150 часов контента" при запуске ©

Everstone ранее уже сообщала, что размер открытой карты мира Where Winds Meet составит более 20 кв. км, и, как можно предположить, это огромное игровое пространство будет наполнено огромным количеством контента. В недавнем интервью GamingBolt студия Everstone сообщила, что на момент запуска в игре будет "как минимум" 150 часов контента. Это также подтверждает, что Everstone выпустит дополнительные материалы для одиночной игры в виде DLC после ее выхода.

Как игра с открытым миром, мы ожидаем, что опыт исследования открытого мира обеспечит игроков богатым и увлекательным контентом, поддерживающим не менее 150 часов игры в однопользовательском режиме на старте. Конечно, благодаря свободе открытого мира, если целью игрока является только завершение текущей сюжетной линии, он может проигнорировать часть контента или пройти только те исследования, которые ему интересны. В последующих обновлениях игры будет появляться новый однопользовательский контент. Кроме того, игра предложит богатый и уникальный многопользовательский контент.

Where Winds Meet находится в разработке для ПК и пока не имеет даты выхода. Более подробная информация об игре будет представлена в конце этого месяца на выставке Gamescom.