RPG про рыбалку Whisker Waters выйдет в апреле

Фэнтезийная ролевая игра о рыбалке Whisker Waters выйдет на PlayStation 5, Switch и PC (через Steam) 19 апреля, объявили издатель Merge Games и разработчик Underbite Games.

Whisker Waters — это потрясающее приключение в жанре ролевой игры, сочетающее в себе легкое фэнтези и искусство рыбалки в завораживающем мире. В качестве игрока вы создадите своего собственного персонажа-Кота и отправитесь в причудливое рыболовное путешествие.

Что отличает Whisker Waters от других ролевых игр, так это уникальный и творческий подход к рыбалке. Игроки будут использовать различные рыболовные инструменты и методы, чтобы исследовать полуоткрытый мир, выполнять квесты и ловить множество различной рыбы. Каждая рыба имеет свое уникальное поведение, что делает рыбалку еще более сложной и интересной.