Мышки под гнётом котов: градостроительная стратегия Whiskerwood получила дату выхода и демоверсию

Студия Minakata Dynamics и издатель Hooded Horse анонсировали дату выхода градостроительной стратегии Whiskerwood — игра появится в раннем доступе на ПК уже 6 ноября 2025 года. В Steam также доступна бесплатная демоверсия.

Сюжет переносит игроков в мир, где мыши вынуждены строить колонии на новых островах по приказу кошачьих завоевателей. Начав с небольшого запаса ресурсов и горстки грызунов, игроки должны возводить постройки, обеспечивать медпомощь, утилизацию отходов и производство еды.

Экономика Whiskerwood разнообразна: более 40 видов товаров, система автоматизации и конвейерные линии позволяют превратить поселение в индустриальный центр. Есть и элемент выживания — кошки требуют часть добычи, а экспедиции к другим островам чреваты нападениями пиратов.

Особое внимание уделено терраформированию: можно рыть норы, прокапывать каналы, изменять рельеф ради новых построек. А терпение мышей не бесконечно — однажды они смогут восстать против своих усатых хозяев.