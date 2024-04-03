Создатели Dead Cells представили геймплейный трейлер своей следующей игры - Windblown

Стремительный экшен в жанре «рогалик» от разработчиков популярной игры Dead Cells.

Действие происходит в фантастическом мире, где летающая деревня Ковчег вращается вокруг смертоносного Вихря, который рано или поздно поглотит это последнее пристанище выживших. Бесчисленные воины-прыгуны пали в неравной битве с эмиссарами Вихря. Теперь судьба Ковчега в ваших руках. Сумеете ли вы помочь своим сородичам или так же станете жертвой этой катастрофы?

Вам предстоит прыгать между островами-останками мёртвых миров, сражаясь со стражами Вихря в быстрых и динамичных поединках. Прыгуны способны поглощать опыт и воспоминания своих погибших предшественников, осваивая различные боевые стили и виды оружия. Вы также можете на лету менять оружие и навыки, адаптируясь к меняющимся условиям боя.

Чем больше опыта вы накопите, тем мощнее станет ваш арсенал. С каждым новым воспоминанием вы будете получать всё более разрушительное оружие, постепенно превращаясь в идеальную машину для убийства.