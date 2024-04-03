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об игре
Windblown 2024 г.
Экшен, Инди, Вид сверху
6.1 7 оценок

Создатели Dead Cells представили геймплейный трейлер своей следующей игры - Windblown

butcher69
Новости

Разработчик Dead Cells компания Motion Twin выпустила первый геймплейный трейлер Windblown, предстоящего ролевого экшена, который выйдет в раннем доступе на PC через Steam в 2024 году.

В Windblown игроки будут быстро перемещаться по огромным, постоянно меняющимся островам в небе, используя разнообразное мощное оружие, чтобы уничтожить Стражей — смертоносных приспешников Вихря, угрожающих их дому. Движения просты и в то же время точны: с помощью рывков игрок перемещается между плавучими островами и платформами, уклоняясь от смертоносных атак Стражей и продвигаясь к следующей неизбежной встрече. С первого прыжка в осенний биом и дальше игроки будут преодолевать бесчисленных противников, собирая различное оружие, безделушки, подарки и рыбу, которые помогут раскрыть весь потенциал их Leaper.

Во время прохождения Windblown игроки откроют для себя разнообразный арсенал оружия, которое они смогут использовать в своих экспедициях в неизвестность. Каждое оружие, найденное в сундуках с сокровищами или выпавшее из поверженных боссов, обладает уникальным ритмом и сильными сторонами, которые необходимо учитывать при создании своего идеального игрового стиля.

Игра выйдет в раннем доступе в конце этого года и будет разрабатываться при активном участии сообщества, чьи отзывы и предложения являются неотъемлемой частью совершенствования захватывающего игрового процесса. Недавно завершился период закрытого альфа-тестирования Windblown, в ходе которого по отзывам игроков в игру был внесен ряд ключевых улучшений, а также новые и неожиданные типы врагов, которые не дадут игрокам расслабиться

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Alex40001

авно розовое. все запороли. ща еще какая ни будь плохая компания всплывет

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Sickofitall

Некоторыми ударами и анимациями Hades напоминает

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Alex40001

там хотя бы розового нет. хотя во второй сильная и независимая... а не есть они в каких то патчах поставили это ерьмо

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Sickofitall Alex40001

Поэтому вторая для меня мимо проходит

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