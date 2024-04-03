Создатели Dead Cells представили геймплейный трейлер своей следующей игры - Windblown

Разработчик Dead Cells компания Motion Twin выпустила первый геймплейный трейлер Windblown, предстоящего ролевого экшена, который выйдет в раннем доступе на PC через Steam в 2024 году.
В Windblown игроки будут быстро перемещаться по огромным, постоянно меняющимся островам в небе, используя разнообразное мощное оружие, чтобы уничтожить Стражей — смертоносных приспешников Вихря, угрожающих их дому. Движения просты и в то же время точны: с помощью рывков игрок перемещается между плавучими островами и платформами, уклоняясь от смертоносных атак Стражей и продвигаясь к следующей неизбежной встрече. С первого прыжка в осенний биом и дальше игроки будут преодолевать бесчисленных противников, собирая различное оружие, безделушки, подарки и рыбу, которые помогут раскрыть весь потенциал их Leaper.
Во время прохождения Windblown игроки откроют для себя разнообразный арсенал оружия, которое они смогут использовать в своих экспедициях в неизвестность. Каждое оружие, найденное в сундуках с сокровищами или выпавшее из поверженных боссов, обладает уникальным ритмом и сильными сторонами, которые необходимо учитывать при создании своего идеального игрового стиля.
Игра выйдет в раннем доступе в конце этого года и будет разрабатываться при активном участии сообщества, чьи отзывы и предложения являются неотъемлемой частью совершенствования захватывающего игрового процесса. Недавно завершился период закрытого альфа-тестирования Windblown, в ходе которого по отзывам игроков в игру был внесен ряд ключевых улучшений, а также новые и неожиданные типы врагов, которые не дадут игрокам расслабиться
авно розовое. все запороли. ща еще какая ни будь плохая компания всплывет
Некоторыми ударами и анимациями Hades напоминает
там хотя бы розового нет. хотя во второй сильная и независимая... а не есть они в каких то патчах поставили это ерьмо
Поэтому вторая для меня мимо проходит