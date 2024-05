Древняя Монголия в дебютном трейлере конного приключения в открытом мире Windstorm: The Legend of Khiimori

Сегодня издатель Mindscape Games и разработчик Aesir Interactive анонсировали Windstorm: The Legend of Khiimori, новую часть франшизы, в которую также входят Windstorm: Start of a Great Friendship и Windstorm: An Unexpected Arrival.

Новая игра будет немного другой. Она создается как игра с открытым миром на базе технологии Unreal Engine 5. Более того, действие игры разворачивается в Монголии XIII века. Здесь игрокам предстоит взять на себя роль молодого гонца-курьера. Лошади будут играть важную роль в выживании и безопасности, ведь игроки будут разводить, приручать и тренировать новых лошадей, чтобы они помогали им ориентироваться в огромных монгольских ландшафтах.

По мере того как игроки будут погружаться в огромный открытый мир Windstorm: The Legend of Khiimori, который, как обещают разработчики, будет наполнен чудесами и интригующими историями, им придется стратегически планировать свои маршруты через различные биомы с красивой, но суровой местностью и преодолевать трудности дикой природы, чтобы выполнить свои миссии. Задания, доступные в игре, включают в себя возделывание лагеря кочевников, строительство юрт, управление важными предметами и ресурсами, а также обучение и уход за лошадьми.

Вольфганг Эммер, генеральный директор Aesir Interactive, сказал в своем заявлении:

Серия Windstorm за годы своего существования объединила множество людей, и мы с нетерпением ждем нового поколения франшизы с Windstorm: The Legend of Khiimori. Наша команда усердно работает над совершенствованием и инновациями в геймплее, чтобы обеспечить максимально реалистичный игровой процесс с участием лошадей, одобренный экспертами. Нам не терпится, чтобы игроки ощутили легендарную связь между лошадью и всадником, независимо от того, являются ли они давними поклонниками или впервые знакомятся с приключениями Windstorm.

Windstorm: The Legend of Khiimori выйдет в Steam в сентябре, хотя разработчики предупреждают, что игра будет находиться в ранней стадии разработки, где команда сможет собрать отзывы, чтобы со временем улучшить игру.