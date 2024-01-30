Cимулятор выживания в условиях суровой зимы Winter Survival получил демоверсию и 25-минутный геймплейный ролик

Что начиналось как беззаботная зимняя прогулка с друзьями по живописному национальному парку Маунт-Вашингтон, в одночасье превратилось в отчаянную борьбу за выживание. Из-за непредвиденных обстоятельств вы оказываетесь в полном одиночестве посреди снежных гор, имея при себе лишь самое необходимое.

Теперь ваша цель — противостоять суровой дикой природе и найти путь к заброшенной станции рейнджеров. Это ваш единственный шанс связаться с внешним миром и позвать на помощь. По пути вас подстерегают многочисленные опасности — холод, голод, жажда, дикие звери, травмы и болезни. А ещё придётся бороться с собственным рассудком, чтобы не сойти с ума в этом суровом испытании.

Ваше физическое состояние зависит от пяти основных факторов: температуры, голода, жажды, травм и болезней. Каждый из них способен подточить ваши силы и в конечном итоге привести к гибели. Кроме того, в горах царят крайне непредсказуемые погодные условия — от морозов до снежных бурь. Рискнув заночевать под открытым небом или выйти на улицу в разгар метели — вы подпишите себе смертный приговор.

Чтобы выжить, придётся проявить смекалку и использовать окружающую среду себе на пользу. Вы будете охотиться на диких животных, наблюдать за ними, изучать их поведение. Сможете расставлять капканы и ловушки, чтобы ловить зверей на мясо. Факелы послужат для защиты от стаи голодных волков. А с помощью самодельных копий вы сможете нападать на добычу или обороняться от хищников, вроде медведей.

Однако ресурсы в парке сильно ограничены, так что подумайте несколько раз, прежде чем вступать в открытый бой. Ведь сражаться с медведем — плохая затея. Возможно, лучше обойти опасность стороной и проскользнуть незамеченным?

В игре присутствует масштабная система крафта — от костров для приготовления пищи до целых укрытий и убежищ, которые можно возводить где угодно. Благодаря ей, вы сможете постепенно приспособить враждебную среду гор под свои нужды и перейти от выживания к относительному комфорту. Но только если хорошо подготовитесь.