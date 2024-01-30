Cимулятор выживания в условиях суровой зимы Winter Survival получил демоверсию и 25-минутный геймплейный ролик

Winter Survival от DRAGO Entertainment, сюжетная игра на выживание в песочнице, проверяющая здравомыслие, получила новую демо-версию, доступную сегодня на Steam Next Fest перед ее запуском в раннем доступе в среду, 28 февраля 2024 года. Создатели также опубликовали специальный трейлер и целых 25 минут игрового процесса.
Собирайте еду и воду, избегая при этом ужасающих хищников, таких как стаи кровожадных волков или израненный в боях медведь. Если ничего не помогает, отгоняйте голодных диких животных с помощью самодельных копий или держите их на расстоянии с помощью надежных укрытий.
Сохраняйте тепло при минусовой температуре, сохраняя при этом стойкость духа. Сохраняйте здравый рассудок в тяжелых ситуациях, иначе вызванный стресс может вызвать призрачные видения и кошмарные галлюцинации.
Освойте механику крафта, ловли и боя в новой демоверсии. Ремонтируйте вагонетки, стройте базу и выслеживайте добычу.
После того, как злобный медведь разлучил группу друзей, одержите победу в самых суровых условиях и выживите в одиночку в зимней пустоши. Преодолейте ветер и беспощадный снег, приложив все силы, чтобы найти убежище от устрашающих стихий.
Ранний доступ предложит три разных режима. В сюжетном режиме выжившие узнают тайны заброшенного города, пытаясь вернуться в общество. Бесконечный режим бросит вызов выжившим, чтобы продержаться как можно дольше в суровую зиму, а режим «Холодная волна» проверит любителей активного отдыха в напряженных и все возрастающих испытаниях.
Снег как мука или просто как сплошная белая текстура - ацтой
Огонь развёл в деревянном доме в углу прямо на деревянном полу - бред
Освещение муть звук дрянь анимация кастрацкая физика инвалидская - фуфел
Волк в одиночку среди белого дня нападает на вооруженного человека - та ну
И.т.д..Очередное УГ сделанное за один вечер на коленке.
тема классная, жаль анимация корявая.
Ну, Лонг Дарк никак не допилят. Может хоть с этой что-то выгорит
он допилен вполне себе неплохо уже как года 3