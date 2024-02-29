Обзор игрового процесса Winter Survival

Посмотрите официальный шестиминутный обзорный трейлер игрового процесса о том, как разработчики играют в Winter Survival, предстоящую сюжетную игру на выживание от первого лица, где вы будете сражаться со стихиями и дикими животными. Игра выйдет в раннем доступе Steam 6 марта.
Winter Survival отправляет нас в путешествие по американскому государственному парку Маунт-Вашингтон. Главный герой игры отправился сюда с компанией друзей в зимнее путешествие. Неожиданно экспедиция превращается в драматическую борьбу за выживание, когда главный герой, подвергшийся нападению медведя, падает с огромной высоты. Хоть ему и удалось выбраться из передряги целым, но он потерял свой рюкзак, который в этих условиях был просто незаменим. Имея лишь минимальное оборудование и припасы, он должен сделать все, чтобы выжить и вовремя добраться до заброшенного объекта смотрителей парка, откуда он сможет позвать на помощь.
Во время игры мы путешествуем по земле, покрытой льдом и снегом, и наша основная цель — обеспечить удовлетворение основных потребностей главного героя. Правда, с нехваткой воды можно справиться, растапливая снег или наполняя фляги в озерах или реках, но добыча продовольствия – гораздо более серьезная проблема. Временное решение — есть фрукты, но в долгосрочной перспективе ключ к успеху — научиться охотиться. Стоит высматривать оставленные охотниками ловушки, в которых, если повезет, можно поймать и более мелкое животное. Такой улов потом можно поджарить на костре; Конечно, чтобы разжечь костер, нам сначала нужно найти сухие дрова.
добавели бы тут геев так охото