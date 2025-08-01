В Steam вышел бесплатный кооп про мышонка — Wires and Whiskers

Wires and Whiskers — это локальная кооперативная экшен-головоломка, в которой два игрока управляют искусственно выращенной песчанкой и ее магнитным экзокостюмом. Вместе сражайтесь с мутировавшими врагами, решайте магнитные головоломки и выживайте в разрушенном постапокалиптическом мире.