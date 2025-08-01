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Wires And Whiskers 31.07.2025
Адвенчура, Логические, Инди, Платформер, Условно-бесплатная, Кооператив
4.7 3 оценки

В Steam вышел бесплатный кооп про мышонка - Wires and Whiskers

Mengsk Mengsk

В Steam вышел бесплатный кооп про мышонка — Wires and Whiskers

Wires and Whiskers — это локальная кооперативная экшен-головоломка, в которой два игрока управляют искусственно выращенной песчанкой и ее магнитным экзокостюмом. Вместе сражайтесь с мутировавшими врагами, решайте магнитные головоломки и выживайте в разрушенном постапокалиптическом мире.

7
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Talendor3

забавно что на все языки сделали озвучку, а на русский нет даже сабов

3
Egik81

ну, некоторые считают русский язык достаточно сложным. Например, из-за ударений.

3
Talendor3 Egik81
3
Vitoekb
3