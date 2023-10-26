CD Projekt RED отметила 16-ю годовщину выхода первого "Ведьмака" ностальгическим роликом

Первая часть The Witcher празднует очередной день рождения. Ровно 26 октября 2007 года состоялся дебют первого приключения Геральта из Ривии от CD Projekt RED. Работы над игрой велись несколько лет, и шестнадцать лет назад в этот день она вышла исключительно на ПК. CD Projekt RED помнит об этой памятной дате и по этому случаю опубликовала специальный ролик, который вызовет ностальгию у многих геймеров, имевших возможность лицезреть дебют первой части Witcher.

Несмотря на то, что игра вышла только на ПК, а польский рынок игр тогда еще не был так развит, как сейчас, The Witcher все же был заметен и по достоинству оценен на других рынках. Проект собрал около сотни различных отраслевых наград и премий. На сайте Metacritic у игры средний балл 81/100 на основании 50 рецензий.

Ровно год назад CD Projekt RED анонсировала полноценный ремейк первого The Witcher. Игра должна быть создана с нуля по тому же сюжету и с теми же героями. К сожалению, на данный момент разработка находится на ранней стадии, и студия не успела подготовить ни одного материала из нового проекта. Может быть, через год создатели покажут плоды своих трудов.

В отличие от оригинальной The Witcher, ремейк разрабатывается не только для ПК, но и для консолей Xbox Series X/S и PlayStation 5.