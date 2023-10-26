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The Witcher 24.10.2007
9.3 6 400 оценок

CD Projekt RED отметила 16-ю годовщину выхода первого "Ведьмака" ностальгическим роликом

Gruz_
Новости

Первая часть The Witcher празднует очередной день рождения. Ровно 26 октября 2007 года состоялся дебют первого приключения Геральта из Ривии от CD Projekt RED. Работы над игрой велись несколько лет, и шестнадцать лет назад в этот день она вышла исключительно на ПК. CD Projekt RED помнит об этой памятной дате и по этому случаю опубликовала специальный ролик, который вызовет ностальгию у многих геймеров, имевших возможность лицезреть дебют первой части Witcher.

Несмотря на то, что игра вышла только на ПК, а польский рынок игр тогда еще не был так развит, как сейчас, The Witcher все же был заметен и по достоинству оценен на других рынках. Проект собрал около сотни различных отраслевых наград и премий. На сайте Metacritic у игры средний балл 81/100 на основании 50 рецензий.

Ровно год назад CD Projekt RED анонсировала полноценный ремейк первого The Witcher. Игра должна быть создана с нуля по тому же сюжету и с теми же героями. К сожалению, на данный момент разработка находится на ранней стадии, и студия не успела подготовить ни одного материала из нового проекта. Может быть, через год создатели покажут плоды своих трудов.

В отличие от оригинальной The Witcher, ремейк разрабатывается не только для ПК, но и для консолей Xbox Series X/S и PlayStation 5.

30
30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
Lvinomord

Помню в далёком году,купил ее себе в магазине на дисках.Дополненное издание)

Спойлер
12
6363

У меня вот такая коллекция. Люблю первую часть и третью. Вторая меньше всего понравилась) Хотя какое-то удовольствие я получил от ее прохождения.

Спойлер
7
Lvinomord 6363

У меня 2 и 3 Ведьмак в коллекционном издании, которые с фигурами. Фигура 3 Ведьмака стояла у меня на полке.Мать протирала пыль и сломала один меч..... Когда я узнал, у меня чуть пломбы из зубов не повылетали(

2
6363 Lvinomord

Да неприятно конечно очень(

1
saa0891
Спойлер
7
Shеpard

Пожалуй самый лучший Ведьмак в трилогии. После него пошла откровенная попса.

6
Understanding the Truth

Каждому своё, у каждого человека своя любимая часть

1
A E

а мне ведьмак не нравится. в первую часть честно наиграл 30 часов и забил

-2
Janekste

Ведьмак 2 лучшая игра в трилогии.

-12
Denis Kyokushin

Каждая хороша по своему

4
aptem4ka

Может быть по геймплею первый витчер и похуже других, но, блин, какая же там атмосфера! Я проходил серию в обратном порядке и охренел от саспиенса первой части. той же деревне по ночам под давящую музыку скрипки было жутковато... А еще это серое небо, прячущиеся под козырьками от дождя жители и прочее... Блин, я пишу какую-то чушь сейчас, но от этого отрывки памяти вызывают у меня мурашки просто от воспоминаний) Такого нет от других частей.

И если бы человек, проходящий серию в правильном порядке воскликнул бы, что первый витчер лучше, я бы сказал, что у него просто чувства ностальгии взыграли. Но я проходил первую часть последней (третья и вторая в 2019 и первая в 2020) и до сих пор с теплотой вспоминаю музыку, атмосферу, локации... Скажу даже крамолу, мне озвучка Геральта болье нравится в первой)

Поэтому авторитетно заявляю после 170 часов в W3, 50 часов в W2 и 70 часов в W1, что первая часть имба, царь, Бог и в принципе одна из самых душевных и атмосферных ролевок. Рекомендую всем кто не пробовал)

2
damaboy

Самая атмосферная и интересная игра моего детства. Графика, сюжет, прокачка, глоссарий, инвентарь - все шикарное. Единственное боевка +-, и геймдизайн локаций подустарел. А, ну и бег слегка корявый

Но все равно это лучший Ведьмак. Второй чуть хуже, а третий вообще кал. Почти во всем(

3
Denis Kyokushin

Ведьмаку 3 не хватает анимаций приёма пищи/зелий, анимаций заточки мечей, отсутствия возможности приёма пищи /зелий под водой и костров для алхимии.Всё остальное, что необходимо, есть.

0
Understanding the Truth
а третий вообще кал. Почти во всем(

Там есть то чего нет в корявой первой части

-1
J.Ledo Denis Kyokushin

А еще анимаций отправления етественных надобностей, и отправления естественых надобностей под водой...

0
J.Ledo

кстати все отмечают неудачную боевку, а мне почему то она запомнилась как отличительная черта игры и ничуть меня не напрягала, скорее наоборот, один мой друг даже не стал играть во вторую часть только потому что там была другая боевка. Вторая часть не очень понравилась а третья прям офигенная, зря ты так, в ечм кал если не секрет кстати?

2
Народный гейминг

Первый, это квадратный калл с отвратной боёвкой и топорным управлением. В те годы игры были куда с более детализированным графонием. А не с квадратными мордами. Вторая часть на голову выше первой. Третья же шедевр. Если у тебя комп не тянет её, то это сугубо твои проблемы😁

Вот, что даёт комфортное управление, а не квадратное садо мазо👍

Спойлер
-1
ILPBF

И вот опять, как тогда, мурашки по спине от этой музыки.

1
ArdentGomez

1 и 3 часть прекрасны.
1ая лучше всего флер Восточной Европы передает и сказок с фэнтези)

1
Руслан Меркулов 2

Я все части ведьмака обожаю!!!

0
Дамир Шаяхметов

как по мне (это мое сугубо личное мнение) в плане боевки это худшая игра
абсолютно неудобное управление плюс мне прям резало глаза однотипность НПС ну типо одна моделька нпс - это по сути весь новиград, там по пальцам посчитать
ну а боевка...мое отдельное спасибо, до сих пор не могу понять, какого ее ввели, это же совмещение рпг и ролевки
бывало несколько раз, что я путался в кнопках и в приемах, там же в ударах нужен момент

0
Denis Kyokushin
что я путался в кнопках и в приемах

В каких таких приёмах?Жми ЛКМ вовремя, а Геральт сам всё сделает.Это не ассасинс крид 1,где для приёма 2-3 кнопки нажать надо

0
Олег Дудин

Не зря CDPR играми решили заняться.👍

0
The Dark Side

Лучшая игра студии. Жаль, что каждая следующая игра у них хуже предыдущей.

-4
Evgen 010

Чуднул?

2
damaboy

все так(

-1