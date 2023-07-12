Фанаты показали, как может выглядеть ремейк "Ведьмака" на Unreal Engine 5

Художница Евгения Лыса представила, как будет выглядеть ремейк первого «Ведьмака» на Unreal Engine 5. Она воссоздала локацию «Кладбище на болотах» на современном движке.

Ремейк первого The Witcher выйдет не раньше следующей игры в серии «Ведьмак» под кодовым названием Project Polaris, которую планируют выпустить в 2025 году. При этом разработка двух игр будет вестись параллельно. The Witcher Remake будет основана на технологической базе, созданной специально для работы над Project Polaris.

Unreal Engine 5 — последняя версия графического движка от компании Epic. Его можно использовать бесплатно, но только в некоммерческих целях.