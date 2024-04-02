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The Witcher 24.10.2007
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 6 767 оценок

Обновлённая версия The Witcher создаётся небольшой командой ветеранов и проходит стадию концепции

Gutsz
Новости

Ещё в октябре 2022 года польская студия CD Projekt RED официально анонсировала разработку ремейка The Witcher, положившего начало культовой игровой саги "Ведьмак". После практически двух лет работы над проектом, авторы призывают фанатов набраться терпения. В недавнем разговоре с журналистами представители студии отметили, что производство обновлённой версии первой части трилогии фактически только запустилось.

Как отмечают в CD Projekt RED, над ремейком The Witcher трудится небольшая команда разработчиков. Несмотря на это, это один из самых приоритетных проектов для студии и для этого работы привлечены самые опытные сотрудники и ветераны, приложившие руку ко всей оригинальной трилогии. Кроме этого, у команды создателей ремейка имеется полная творческая свобода. Разработчики вольны выбирать технологии, которые будут использоваться в игре, и вносить изменения в оригинальную формулу игры, чтобы представить её в современном виде.

По словам финансового директора студии Петра Нелюбовича, обновлённая версия The Witcher будет использовать в себе наработки новой части, которая создаётся с использованием возможностей Unreal Engine 5. Сам же проект ещё проходит стадию проработки концепции, поэтому релиз придётся подождать, но ожидание будет того стоить.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
ZAUSA
После практически двух лет работы над проектом, авторы призывают фанатов набраться терпения.

Может фанаты терпят и ждут, но обычные люди уже начали забывать, что такое планировалось. Напомнили...

4
Случайный Игрок

Всё что можно сказать, что у них всё туго идёт.

1
hpi

Ещё лет 5 до преальфа версии.

1
вупсич пупсич

Лучше забыть и потом порадоваться ремейку, чем получить продукт по типу гта трилогии.

0
BENDJI

гта трилогия ремастер, а не ремейк

3
FatalleZ BENDJI

да какая в жопу разница как его называть, если на бутерброд всеравно мазать такое не стоит.

0
6363

Сайберов прогнали, сами 5 лет его делать будут

0
BoyarinYOBA

Вытираны ваивале

0
Шаман Шаманыч

Т.е. ближайшие лет 5-6 можно не ждать, а за это время хайп по ведьмаку на западе потухнет окончательно.

0
WASWAS

НУЖНО купить данный шедевр

-2