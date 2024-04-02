Обновлённая версия The Witcher создаётся небольшой командой ветеранов и проходит стадию концепции

Ещё в октябре 2022 года польская студия CD Projekt RED официально анонсировала разработку ремейка The Witcher, положившего начало культовой игровой саги "Ведьмак". После практически двух лет работы над проектом, авторы призывают фанатов набраться терпения. В недавнем разговоре с журналистами представители студии отметили, что производство обновлённой версии первой части трилогии фактически только запустилось.

Как отмечают в CD Projekt RED, над ремейком The Witcher трудится небольшая команда разработчиков. Несмотря на это, это один из самых приоритетных проектов для студии и для этого работы привлечены самые опытные сотрудники и ветераны, приложившие руку ко всей оригинальной трилогии. Кроме этого, у команды создателей ремейка имеется полная творческая свобода. Разработчики вольны выбирать технологии, которые будут использоваться в игре, и вносить изменения в оригинальную формулу игры, чтобы представить её в современном виде.

По словам финансового директора студии Петра Нелюбовича, обновлённая версия The Witcher будет использовать в себе наработки новой части, которая создаётся с использованием возможностей Unreal Engine 5. Сам же проект ещё проходит стадию проработки концепции, поэтому релиз придётся подождать, но ожидание будет того стоить.